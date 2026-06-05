Predicciones climáticas extremas en varias regiones del país

Se esperan condiciones climáticas extremas en varias regiones del país, con temperaturas elevadas y lluvias intensas en algunas zonas. Es importante tomar medidas de precaución y estar atento a las condiciones climáticas en su área para evitar cualquier daño o problema.

Por lo tanto, se pronostican entidades del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México, con zonas de baja presión que continuarán organizándose frente a las costas del Pacífico sur mexicano y reforzarán el potencial de lluvias en el país.

Finalmente, se mantendrán las temperaturas vespertinas con una onda de calor que afectará a varias regiones del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 40 a 45 grados en algunas zonas del norte y noroeste del país, mientras que en otras regiones se esperan temperaturas entre 35 y 40 grados.

Por otro lado, las lluvias serán intensas en varias entidades del país, con lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además, se esperan lluvias fuertes en Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Querétaro y Tlaxcala. En cuanto a los intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, se esperan en Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Por último, se esperan lluvias aisladas en Sonora, Sinaloa, Durango, Yucatán y Quintana Roo. En resumen, se esperan condiciones climáticas extremas en varias regiones del país, con temperaturas elevadas y lluvias intensas en algunas zonas. Es importante tomar medidas de precaución y estar atento a las condiciones climáticas en su área para evitar cualquier daño o problema. La información meteorológica se actualiza constantemente, por lo que es importante verificar las últimas predicciones y alertas para estar informado





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