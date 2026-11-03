Prelista Selección Mexicana Femenil y Venta Cadillac F1

Conoce los detalles de la prelista de 60 jugadoras de la Selección Mexicana Femenil para el Concacaf W y el informe sobre la posible venta de la escudería Cadillac F1 por Mark Walter.

La Selección Mexicana Femenil de fútbol enfrenta un momento crucial en su trayectoria deportiva con dos objetivos principales definidos: asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027 y obtener un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En este contexto, el seleccionador nacional Pedro López ha hecho oficial una prelista de 60 futbolistas que estarán bajo su análisis para definir a las 23 integradas que representarán a la nación en el próximo Campeonato de Concacaf W. Este torneo regional funciona como la vía directa para conseguir la plaza mundialista y la participación olímpica, por lo que la preparación y la selección del roster son de vital importancia para el futuro deportivo del país.

Prelista de 60 Jugadoras del Tri Femenil

La lista preliminar publicada incluye a figuras clave del equipo nacional y nuevas incorporaciones que buscan sumar minutos importantes antes del inicio de las eliminatorias. Entre las convocadas destacan porteras experimentadas como Itzel Velasco del América y Blanca Félix de Chivas, junto con otras talentosas candidatas como Esthefanny Barreras del Pachuca y Cecilia Santiago de los Tigres. El cuerpo técnico también ha incluido a Celina Espino del América e Itzel González de los Tigres para competir por los guantes de la portería nacional en este ciclo de competición.

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En la línea defensiva, el cuerpo técnico ha convocado a jugadoras de alto rendimiento internacional y domesticado. Rebeca Bernal, quien milita en el Manchester United en Inglaterra, y Reyna Reyes, destacada jugadora de los Portland Thorns en la Liga de Estados Unidos, lideran el grupo. También se incluyen defensas sólidas como Alexandra Godínez de las Rayadas, Ana Mendoza del Pumas, Jana Gutiérrez y Kimberly Rodríguez del América, así como Karina Rodríguez y Jimena López de Tigres y Rayadas respectivamente, garantizando profundidad y competencia en la zaga.

El mediocampo cuenta con una amplia variedad de talentos que abarcan desde la experiencia internacional hasta el vigor local. Aaliyah Farmer del Chicago Red Stars, Alice Soto de las Rayadas y Jacqueline Ovalle del Orlando Pride son piezas fundamentales en esta convocatoria. Además, el director técnico Pedro López ha dado oportunidades a jugadoras como Karla Nieto del Pachuca, Nancy Antonio y Montserrat Saldívar del América, y Maricarmen Reyes de los Tigres, quienes buscan consolidarse en el once titular para el desafío continental.

La delantera del Tri presenta una mezcla de goleadoras con trayectoria consolidada y nuevas promesas que buscan hacerse un lugar. Scarlett Camberos del América y Charlyn Corral del Pachuca siguen siendo referentes ofensivos, acompañadas por Kiana Palacios de los Utah Royals y Jasmine Casarez de Chivas. La lista también incluye a Nicolette Hernández del Boston Legacy, Diana Ordóñez y Myra Delgadillo de los Tigres, así como Alicia Cervantes, María Sánchez, Mayra Pelayo, Natalia Mauleón, Paola García y Denise Castro, quienes tienen la oportunidad de demostrar su eficacia ante las porteras rivales.

Análisis de la Posible Venta de Cadillac F1

Paralelamente al mundo del fútbol, el automovilismo de élite enfrenta un movimiento financiero significativo relacionado con la escudería Cadillac en Fórmula Uno. Se reportó que Mark Walter, propietario de la escudería y dueño de los Dodgers de Los Ángeles, está analizando la venta de su participación en el equipo estadounidense. Según informes del portal Sportico, el magnate buscaría obtener casi 3 mil millones de dólares por la transacción, y actualmente existen siete posibles interesados que han mostrado interés en adquirir la fracción accionaria de la marca.

Este anuncio genera especulación inmediata, especialmente considerando que hace apenas un par de semanas, TWG Global lanzó un comunicado desmintiendo rotundamente cualquier intención de venta. La escudería debutante en la Fórmula Uno realizó desembolsos iniciales superiores a mil millones de dólares y pagó 450 millones de dólares para ingresar a la categoría reina del automovilismo mundial. La inconsistencia entre la negación reciente y los actuales reportes de venta ha creado un entorno de incertidumbre sobre la estabilidad a largo plazo de la inversión.

La posible salida de Mark Walter se vincula directamente con problemas legales personales que enfrenta el empresario. Actualmente, Walter está bajo dos investigaciones federales separadas: una liderada por la Fiscalía Federal en Manhattan y otra por la Comisión de Bolsa y Valores. Desde el año pasado, el magnate ha sido objeto de escrutinio público debido a presuntas irregularidades en préstamos realizados entre empresas de su propiedad, lo que ha afectado la percepción de su gestión empresarial y su capacidad para mantener activos de alto perfil.

Ante esta presión legal y financiera, Mark Walter ha emprendido una serie de desinversiones estratégicas en los últimos meses. Poco después de iniciarse las investigaciones, vendió los Los Angeles Lakers a Josh Kushner y Bob Iger por una operación que rondó los 12, 500 millones de dólares. Posteriormente, vendió sus acciones en el Chelsea FC de la Liga Premier de Inglaterra y se ha reportado su interés por desprenderse también de los Los Angeles Spark de la WNBA, dejando como único gran activo deportivo que se niega a vender a los Dodgers de Los Ángeles.

Impacto en Checo Pérez y Futuro del Equipo

La especulación sobre la venta de la escudería Cadillac tiene implicaciones directas para los pilotos que forman parte del equipo, especialmente para el mexicano Sergio Pérez. Hace unos días se anunció la renovación del contrato de Checo Pérez con la escudería hasta el año 2029, con un sueldo estimado de 100 millones de dólares que incluye bonos por desempeño. Un cambio en la propiedad del equipo podría alterar las dinámicas financieras y competitivas del piloto, generando ansiedad en torno a su estabilidad futura dentro de la categoría reina.

Mientras tanto, en el ámbito del fútbol nacional, otros proyectos deportivos avanzan con determinación. Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, ha enfocado su visión en conquistar la Copa Intercontinental de la FIFA. El entrenador argentino manifestó su satisfacción con los logros actuales pero dejó claro que existen misiones pendientes para completar su legado, señalando específicamente que en diciembre tienen una cita clave con la historia que deben cumplir para seguir construyendo el éxito del club.