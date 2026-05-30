Premian a los primeros campeones de la Copa Conade en el Olímpico Universitario

Se llevó a cabo la entrega de trofeos de la primera edición de la Copa Conade, torneo que promueve el desarrollo del fútbol infantil y juvenil en México como parte del programma del Mundial Social 2026.

El Estadio Olímpico Universitario fue el escenario de la ceremonia de premiación de los primeros campeones y campeonas de la Copa Conade , un evento que se enmarca dentro del primer Mundial Social México 2026 , iniciativa que forma parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA que dará inicio el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

La ceremonia, presidida por Rommel Pacheco Marrufo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), e Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), constituye un esfuerzo impulsado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es fomentar la salud, el bienestar y la cohesión social entre niñas, niños y jóvenes mediante el deporte. En su intervención, Pacheco destacó ante el público reunido en el estadio: Ustedes, estos 24 equipos, son lo mejor de lo mejor del país.

El funcionario subrayó que este tipo de torneos centrados en las nuevas generaciones permiten impulsar talentos, ya que se prevé que los ganadores puedan integrarse a clubes de Primera División y representar a México a nivel internacional. Asimismo, señaló que este certamen es el semillero más grande jamás creado, y que gracias a la colaboración con la FMF se implementan visorías y programas para que los jóvenes destacados tengan la oportunidad de llegar al máximo circuito y a la Selección Mexicana.

Los campeones tuvieron que superar etapas regionales, municipales y competir entre más de un millón doscientos mil participantes, originarios de más de veintidós mil doscientas escuelas de todo el territorio nacional. Pacheco confirmó que la Copa Conade se realizará de manera anual y no quedará como una mera actividad asociada al Mundial 2026, del cual México es coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, Ivar Sisniega, representante de la FMF, resaltó la importancia del evento para detectar y desarrollar futuros futbolistas: Este es un evento que sirve para reunir a los mejores talentos del país. Es de gran importancia para la Selección Mexicana que cada vez haya más niños y niñas jugando fútbol en todo México.

Los campeones de las categorías de educación básica, tanto masculina como femenil, vivirán la experiencia de convivir con las selecciones nacionales durante entrenamientos y partidos, en fechas FIFA posteriores al Mundial, programadas para octubre o noviembre de 2026. Además, los equipos vencedores en la Olimpiada Nacional, categorías Sub-14 y Sub-15, disputarán la Supercopa frente a la Selección Mexicana de sus respectivas divisiones.

Sisniega agregó: Este es un esfuerzo que se hace para que los jóvenes que quieran ser futbolistas sepan que el camino es el trabajo del Gobierno federal y la FMF. En la primera jornada de premiaciones, Nuevo León se coronó en la categoría Sub-14 Femenil tras vencer 2-1 al Instituto de Mexicanos en el Exterior (IMME). Aguascalientes obtuvo el título Sub-14 Varonil al derrotar a Nayarit con un marcador de 3-0.

En la rama Sub-15 Femenil, el IMME superó a Jalisco por 3-1, mientras que Tamaulipas se alzó con el campeonato Sub-15 Varonil luego de imponerse a Coahuila 8-7 en una final muy reñida que se definió mediante penaltis. Previo a la entrega de trofeos, el grupo musical Picus amenizó el evento con un concierto que entusiasmó a los asistentes.

Cabe recordar que el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, sede de esta ceremonia y de las finales, fue también el escenario de la más reciente final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, donde el club celeste obtuvo el título del Clausura 2026





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