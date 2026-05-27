Premio ABC: reconociendo a docentes que transforman la educación en México

El Premio ABC, en su decimosexta edición, recibió 334 postulaciones de todo México. La convocatoria se centra en Escuelas Democráticas y cuatro categorías: mejora de aprendizajes, clima escolar, participación y atención a la diversidad. Los proyectos reflejan la Nueva Escuela Mexicana, con iniciativas que integran a familias, abordan desafíos contextuales y promueven la lectoescritura, la investigación y la inclusión. Aunque hay desafíos, el cambio de mentalidad docente es una esperanza para la sociedad.

El Premio ABC, desde su creación en 2008, ha sido una iniciativa dedicada a reconocer a los docentes que desarrollan prácticas transformadoras en su entorno escolar.

En su decimosexta edición, el premio recibió 334 postulaciones provenientes de las 32 entidades federativas de México. Esta edición incorpora novedades orientadas a hacer el premio más relevante para reflejar la realidad de las comunidades educativas. Por ello, se buscan prácticas relacionadas con Escuelas Democráticas, y los proyectos se enmarcan en cuatro nuevas categorías: mejora de los aprendizajes, clima escolar, participación y atención a la diversidad.

Todo ello para recordarnos que son los docentes quienes, con sus decisiones dentro del aula, la escuela y la zona escolar, impactan día a día en el derecho a aprender de sus estudiantes. Aunque aún faltan semanas para conocer a los ganadores de esta edición, podemos adelantar algunas reflexiones preliminares sobre lo que los docentes están haciendo en sus comunidades escolares. La Nueva Escuela Mexicana promueve la realización de proyectos interdisciplinarios con una visión centrada en la comunidad.

Esto se refleja en las postulaciones, donde los docentes presentan iniciativas que incluyen a las familias, responden a desafíos contextuales e integran saberes cognitivos y emocionales para que los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino que participen activamente en su proceso educativo. También se observa una mayor conexión con temas ambientales y un esfuerzo por generar estrategias que mejoren la lectoescritura y acerquen a los niños y adolescentes a los libros de manera lúdica.

El clima escolar es una preocupación central; aunque no es un tema fácil de resolver, las postulaciones muestran que los docentes buscan soluciones para resolver conflictos y convertir las escuelas en zonas seguras. Los estudiantes empiezan a desarrollar habilidades de investigación sobre su propio contexto y plantean soluciones a problemas comunitarios.

Asimismo, hay proyectos dirigidos a estudiantes con condiciones específicas, como autismo o TDAH, con un mayor conocimiento sobre cómo brindar acompañamiento. Aunque los docentes de educación especial han sido históricamente olvidados, continúan generando estrategias para realizar ajustes razonables y garantizar que todos puedan aprender. La diversidad ya no se concibe como integrar al diferente, sino como un proceso que valora la diversidad de cada persona y enriquece a toda la comunidad.

Desde la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, los docentes han enfrentado desafíos para cumplir con lo solicitado por la política pública. Sin embargo, los 355 registros recibidos evidencian que hay maestros que están generando nuevas formas de abordar la educación. Es una muestra pequeña, pero indica un proceso en marcha en las escuelas: hay interés por educar más allá de lo normativo.

Falta mucho para que la escuela sea un espacio de verdadera formación democrática, pero ya se vislumbra un cambio de visión. Haber recibido 135 proyectos para mejorar los aprendizajes, 84 de participación, 69 de atención a la diversidad y 46 de clima escolar demuestra que los docentes ya no solo piensan en transmitir datos de manera memorística. Sabemos que el desafío de que todos los niños, niñas y adolescentes permanezcan en la escuela, aprendan y participen plenamente es enorme.

Faltarán años y se requiere evaluar aprendizajes y procesos, pero el cambio de mentalidad de los docentes, muchas veces en contextos adversos, es una esperanza para toda la sociedad. Por eso, en Mexicanos Primero apostamos por seguir identificando y reconociendo a los maestros.

No es un aplauso fácil: es dar voz a las comunidades escolares, comprender lo que sucede en las escuelas, desde la Sierra de Chihuahua hasta la zona maya, en las ciudades y en los municipios alejados; en el preescolar donde el juego es aprendizaje, en la primaria donde el proceso de aprender a leer y escribir es central, en la secundaria donde el foco no está en el desinterés de los adolescentes sino en lo que pueden investigar y solucionar para aportar a su comunidad. En la participación de las familias para que la mejora continua sea una realidad cotidiana.

Pronto sabremos quiénes son los ganadores. Un equipo de docentes forma parte del equipo seleccionador para que su experiencia enriquezca el proceso, pero ya ganamos todos cada vez que un maestro o maestra genera un proyecto centrado en mejorar la educación





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