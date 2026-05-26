El Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, en su octava edición, reconoció trabajos periodísticos en las temáticas de violencia sexual y impunidad en las fuerzas armadas, defensa del territorio maya frente a la contaminación y maltrato y abuso sexual en las casas hogar. El evento fue organizado por diversas instituciones y organizaciones internacionales, y se llevó a cabo en Ciudad de México.

Cabe recordar que el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos fue nombrado así en honor a los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez asesinados en 2017, el 23 de marzo en Chihuahua, y el 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, respectivamente.

Como cada año, el evento fue organizado por el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU); la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la delegación de la Unión Europea en México; las embajadas de Francia y Suiza en México, así como el Programa de Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana y su área de Periodismo (Ibero/Prende); la Agencia Francesa de Prensa (AFP) y Reporteros sin Fronteras (RFS).

En su octava edición el Premio Breach/Valdez galardonó los trabajos de seis periodistas, y otorgó once menciones especiales a periodistas, fotoreporteros y editores de distintos medios que también participaron. Durante el evento se resaltó que para este año se recibieron 140 trabajos periodísticos, de los cuales 72 participaron en la categoría de Derechos Humanos Ámbito Nacional y 45 en el Ámbito local, mientras que en la categoría de Derechos de la Niñez y Adolescencia participaron 23 piezas periodísticas.

Los organizadores destacaron que en esta ocasión se sumó como aliado a Festival Gabo 2026, que se llevará a cabo en Colombia





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