Premios Ariel 2025: Puerto Vallarta se viste de gala para celebrar el cine mexicano

La edición 67 de los Premios Ariel se celebrará en Puerto Vallarta, reconociendo el talento cinematográfico nacional. La ceremonia incluirá la entrega de premios en 24 categorías, con transmisión en vivo y retransmisión. Además, Canal Veintidós transmitirá películas ganadoras del Ariel, ofreciendo una retrospectiva del cine mexicano. Se presenta la lista completa de nominados.

Este sábado se llevará a cabo la 67ª edición de los Premios Ariel , organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). La ceremonia, un evento emblemático en la cinematografía nacional, tiene como objetivo principal reconocer y fomentar la excelencia del talento mexicano en la industria del cine. La cita será en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta , un escenario que promete una noche de glamour y celebración para la comunidad cinematográfica.

Durante la gala, se premiará el trabajo de 42 películas, que compiten en un total de 24 categorías distintas, abarcando una amplia gama de disciplinas y talentos. La transmisión en vivo del evento estará disponible a través de Canal Veintidós el sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en la señal 22.1. Para aquellos que deseen revivir la emoción, se ofrecerá una retransmisión el domingo 21 de septiembre a las 21:30 horas en MX Nuestro Cine, a través de la señal 22.2, asegurando que el público pueda disfrutar de este importante evento. \Adicionalmente, Canal Veintidós ha preparado una programación especial para conmemorar la ceremonia. Dentro de su espacio Cinema 22 mexicano, se presentarán dos cintas galardonadas con el Ariel, ofreciendo una mirada retrospectiva a la riqueza del cine mexicano. Previo a la ceremonia, a las 18:30 horas, se exhibirá La culta dama, dirigida por Rogelio A. González, una película que en 1958 conquistó seis premios Ariel, incluyendo las categorías de Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Película. Después de la ceremonia, a la medianoche, se transmitirá La choca, dirigida por Emilio “El Indio” Fernández, otra obra maestra del cine mexicano que también fue reconocida con los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Fotografía. Esta iniciativa busca ofrecer una experiencia cinematográfica completa, combinando la emoción de la premiación con el deleite de clásicos que han marcado la historia del cine nacional.\A continuación, se presenta la lista completa de nominados en la 67ª entrega de los Premios Ariel 2025, donde se destacan producciones cinematográficas de gran calidad y diversidad. En la categoría de Mejor Película, compiten La cocina, No nos moverán, Pedro Páramo, Sujo y Un actor malo. Los contendientes a Mejor Actor son Alfonso Dosal, Juan Jesús Varela, Juan Ramón López, Manuel García Rulfo y Raúl Briones. Las actrices nominadas a Mejor Actriz son Adriana Paz, Fiona Palomo, Luisa Huertas, Naian González Norvind y Rooney Mara. En las categorías de actuación de reparto, tanto femenina como masculina, se reconoce el trabajo de talentosos actores y actrices como Agustina Quinci, Carolina Politi, Giovanna Zacarías, Laura de Ita, Mayra Batalla, Yadira Pérez Esteban, Alexis Varela, Héctor Kotsifakis, Noé Hernández, Eduardo Olmos y Juan Carlos Colombo. Los cortometrajes, tanto de animación, documental y ficción, también tienen su espacio en esta edición, reconociendo la creatividad y el talento emergente en la industria. Los directores y guionistas nominados demuestran la constante evolución y el compromiso con la excelencia del cine mexicano. La lista de nominados demuestra una amplia variedad de estilos, géneros y temas, lo que refleja la riqueza y diversidad del cine mexicano contemporáneo, donde cada película nominada representa un logro significativo en la búsqueda de la innovación y la excelencia artística





