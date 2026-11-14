Preocupación de productores en Guanajuato por construcción del Tren Irapuato-Guadalajara

Productores agrícolas de Guanajuato temen perder tierras de cultivo y riego con la construcción del Tren Irapuato-Guadalajara en diciembre.

El anuncio de la construcción del proyecto ferroviario conocido como Tren Irapuato -Guadalajara, cuyo inicio de obra está programado para diciembre, ha generado una profunda preocupación entre los productores agrícolas del estado de Guanajuato. Esta infraestructura de transporte plantea riesgos significativos para las tierras de cultivo y los sistemas de riego locales, afectando directamente la economía de muchas familias ejidatarias.

Amenaza para la Producción Agrícola Local

Los campesinos de Guanajuato expresan su inquietud sobre cómo esta obra impactará sus medios de vida y la seguridad alimentaria regional. Las tierras que se verán afectadas son fundamentales para el sustento de los pequeños productores y de todos los que residen en las comunidades cercanas a la ruta proyectada.

Also read Congreso de Guanajuato exige recursos para hospital del IMSS en Irapuato

El movimiento social que se ha formado incluye tanto a ejidatarios como a productores agrícolas privados y propietarios de tierras. Estos grupos se han unido para defender el patrimonio natural de la región, la producción agrícola existente y el futuro de las comunidades que dependen de este sector.

Conversaciones con Autoridades Estatales

Los líderes del movimiento han dialogado recientemente con la gobernadora de Guanajuato para exponer sus preocupaciones y buscar alternativas que minimicen el daño. En estas reuniones, se discutió la posibilidad de modificar el trazado de la vía férrea para evitar el impacto negativo en las zonas más productivas.

La titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, junto con otras autoridades, han escuchado las demandas. La gobernadora ha manifestado su disposición para ayudar y explorar otras opciones para la ruta del tren, aunque el inicio de la construcción en diciembre mantiene la presión sobre los residentes.

Impacto en Sistemas de Riego y Cultivos

El productor Pascual Flores, quien es una voz activa en la defensa de los intereses locales, ha destacado que muchas familias en el municipio se sustentan a través del campo. Según sus declaraciones, la pérdida de tierras significaría la pérdida del sustento para las familias de los ejidos y los pequeños productores.

Las preocupaciones específicas incluyen la posible destrucción de cultivos establecidos y la interrupción de sistemas de riego y pozos artesianos que han sido desarrollados por generaciones. Estos elementos son críticos para la supervivencia económica de las comunidades rurales en la zona afectada por la obra.

Posibles Tarifas Eléctricas Subsidiadas como Contraparte

Como parte de las discusiones y posibles compensaciones por los afectaciones, se ha mencionado que los campesinos de Guanajuato podrán acceder a tarifas eléctricas subsidiadas. Esta medida busca aliviar parte de la carga económica, aunque los productores señalan que no reemplaza la pérdida de sus tierras de cultivo.

Los afectados esperan que todo salga bien y que se encuentre un equilibrio entre el desarrollo de la infraestructura y la preservación de sus medios de vida. El movimiento continuará monitoreando la situación y exigiendo soluciones que salvaguarden su patrimonio y futuro en la región.