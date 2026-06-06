Preocupación internacional por posible fusión de ONU Mujeres y UNFPA en la reforma UN80

Gobiernos y organizaciones feministas expresan reservas ante la propuesta de integrar ONU Mujeres y el UNFPA, temiendo que se diluyan sus mandatos en igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos en el marco de la iniciativa UN80 de la ONU.

La posible fusión entre ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas ( UNFPA ), una de las reformas que estudia la ONU en el marco de la iniciativa UN80, ha despertado una profunda preocupación entre gobiernos y organizaciones feministas .

El temor central es que los mandatos específicos de ambas agencias en materia de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos se diluyan en una estructura consolidada. Esta propuesta se enmarca en un proceso de revisión del sistema de Naciones Unidas, impulsado al cumplirse 80 años de su creación, que busca mejorar la eficacia y eficiencia de la organización. Actualmente, el estudio está siendo evaluado por la Secretaría General.

Las dudas han llevado a nueve países -Bélgica, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Polonia, España, Suecia y Uruguay- a trasladar formalmente sus reservas al secretario general, António Guterres, sobre una eventual integración. Según una carta a la que tuvo acceso EFE, los países firmantes consideran que no existen pruebas suficientes de que la fusión genere mejoras significativas en eficiencia o ahorro de costos, y advierten que podría debilitar competencias clave dentro de la arquitectura internacional de igualdad.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, expresó que España no aprecia beneficios claros y que ambas entidades desempeñan funciones suficientemente diferenciadas como para mantener estructuras independientes.

"Creemos que el mandato es suficientemente distinto y que hay que hacer avanzar ambos mandatos a la vez como para mantenerlos diferenciados", declaró Albares, quien añadió que los temas que abordan -el contexto humanitario, las necesidades de las mujeres y la igualdad de género- son lo suficientemente importantes como para que cuenten con organismos especializados. España y otros países han solicitado una reunión con Guterres para conocer con más detalle los objetivos de la propuesta.

Las reservas coinciden con riesgos identificados en la propia evaluación estratégica de la iniciativa UN80. El informe advierte que una fusión debe garantizar la preservación de los mandatos y señala que una reestructuración podría abrir debates sobre la interpretación de compromisos internacionales ya consolidados en igualdad de género y derechos de las mujeres. También señala que podría generar incertidumbre entre los donantes y afectar la previsibilidad de la financiación.

La preocupación se ha trasladado a la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, celebrada en Madrid los días 2 y 3 de junio, donde más de 700 representantes de gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil debatieron estos temas. En ese contexto, España firmó nuevos acuerdos estratégicos con ONU Mujeres y UNFPA para reforzar la cooperación en igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos.

Mientras tanto, tanto UNFPA como ONU Mujeres han evitado pronunciarse explícitamente sobre la conveniencia de la fusión. Diene Keita, directora ejecutiva adjunta de UNFPA, agradeció el apoyo español y reconoció que existe una preocupación legítima sobre la preservación de los mandatos actuales.

"Los Estados miembros son muy claros. No quieren una dilución de mandatos", señaló Keita, quien insistió en que los derechos sexuales y reproductivos no pueden quedar relegados en una estructura más amplia. Por su parte, Belén Sanz Luque, directora regional de ONU Mujeres para Europa y Asia Central, subrayó que cualquier reforma debe garantizar plenamente los mandatos aprobados por la Asamblea General y defendió que cualquier cambio debe servir para fortalecer, no debilitar, la arquitectura internacional de igualdad.

"Tenemos que salvaguardar la institucionalidad de género, no solo en los países, sino también en el ámbito multilateral", afirmó





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