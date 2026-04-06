Preocupante baja afiliaci&#243;n al IMSS en el autotransporte: Canacar alerta y busca soluciones Canacar denuncia la baja afiliaci&#243;n al IMSS en el sector del autotransporte, revelando que solo el 7% de las empresas cumplen. La c&#225;mara busca soluciones ante la creciente violencia y la necesidad de paraderos seguros. Solamente el 7 por ciento de las empresas dedicadas al autotransporte en México están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según reveló el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos Melo. Durante una conferencia de prensa, Ramos Melo expuso que, de las 215 mil empresas registradas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), solo 15 mil ofrecen seguridad social a sus trabajadores, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta preocupante situación se agrava por el reciente incremento de la violencia en el país, especialmente en las carreteras, donde el mes pasado se registraron cuatro decesos de operadores de autotransporte a causa de ataques armados, quienes lamentablemente no contaban con afiliación al IMSS. Canacar ha intervenido en estos casos, brindando apoyo económico a las familias afectadas, evidenciando la urgente necesidad de regularizar la situación laboral de los operadores y garantizar su acceso a la protección social. Ramos Melo enfatizó la importancia de proteger a los operadores, asegurando que es imperativo que estén dados de alta en el seguro social para salvaguardar a sus familias, incluyendo cónyuges e hijos. La vulnerabilidad de los operadores en las carreteras es inaceptable, y la afiliación al IMSS es un paso crucial para mitigar los riesgos y brindarles la protección necesaria. \Ante esta problemática, Canacar está implementando diversas acciones para apoyar a los transportistas en la regularización de su situación ante el IMSS. Se está ofreciendo acompañamiento y asesoramiento a las empresas para facilitar el proceso de afiliación y garantizar que cumplan con las obligaciones legales. Asimismo, se está recopilando información detallada para trabajar de manera conjunta con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones integrales. El objetivo principal es fortalecer la seguridad social en el sector del autotransporte, promoviendo el cumplimiento de las normativas y garantizando el acceso a la atención médica y a los beneficios de seguridad social para todos los trabajadores. Se busca establecer un marco regulatorio claro y efectivo que incentive la afiliación al IMSS y que penalice a las empresas que incumplen con sus obligaciones. La colaboración entre Canacar, las autoridades y las empresas es fundamental para alcanzar este objetivo y mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los operadores de autotransporte. \En relación con la seguridad vial y la infraestructura, Ramos Melo también abordó el tema de los paraderos seguros. Informó que la demanda real del sector supera los 2 mil espacios necesarios para el descanso y la seguridad de los operadores. Canacar ya ha identificado cerca de 2 mil 400 posibles ubicaciones para la construcción o habilitación de paraderos seguros en todo el país. Tras una reunión con la SICT, la cámara empresarial cuenta con los criterios oficiales para que un parador sea considerado seguro e integral. Por ello, se invita a inversionistas y a los dueños de paraderos existentes a acercarse a Canacar para obtener la certificación o mejorar sus instalaciones, asegurando así que cumplan con los estándares de seguridad requeridos. Se puso como ejemplo un parador ubicado cerca de la caseta de Palmillas, en la autopista México-Querétaro, como modelo a seguir. El desarrollo de paraderos seguros es crucial para reducir los riesgos de accidentes, prevenir el robo de mercancías y garantizar un entorno de trabajo más seguro para los operadores de autotransporte, contribuyendo así a la mejora de la eficiencia y la competitividad del sector