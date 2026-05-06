El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México), con una hipótesis de sismo de magnitud 8.2 localizado a 55 km de Acapulco, Guerrero. La alerta sísmica sonará en 9 estados y 14,491 altavoces, incluyendo la Ciudad de México.

El próximo miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio impulsado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC) que busca reforzar la cultura de prevención y preparar a miles de mexicanas y mexicanos ante un posible sismo de alta intensidad.

Será en punto de las 11:00 horas del tiempo del Centro de México cuando se activará la alerta sísmica bajo un escenario hipotético de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a 18 kilómetros de profundidad. Sin embargo, es importante aclarar que la alerta sísmica no sonará en todos los estados de la República Mexicana, pues el sonido y la recepción de la misma solamente se limitará a las entidades y municipios que cuenten con infraestructura de alertamiento sísmico, los cuales detallamos a continuación.

Los 10 estados en donde sonará la alerta sísmica este 6 de mayo durante el Simulacro Nacional 2026 son: El Primer Simulacro Nacional 2026 se verá interrumpir con una alerta sísmica y un mensaje que señalará al usuario dónde debe de reunirse en caso de sismo. El movimiento del suelo tendrá una intensidad del nivel V (Capricho húmedo), por lo que será perceptible para personas sensibles, especialmente en edificios bajos y en zonas de servicio público y público, como las aulas, como ya se hizo en el simulacro anterior, realizado en 2021.

Los pasos que debes seguir en casa después del simulacro: 1. Descansa en un lugar abierto, bajo y estable. 2. Bájate a la encócena HEALTHY Y EXHAUSTIATES, con pechos bajados lentamente para no herir la columna vertebral. 3. Cuando pare, siéntate sobre la encócena, con las piernas conjuntas y los pies apoyados. 4.

Elige el aire exterior para evacuar cualquier polvo o votación en caso de sismo. 5. Espéra a que las personas muertas estén fuera de tu alcance, y ayuda a las que aún estén vivas a extraviarse o a retiro asegurar el bienestar de los más vulnerables, o sea como se hizo en el simulacro realizado en 2021. Con información de Jason Zalet





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