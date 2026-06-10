Preparativos para la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que existen las condiciones necesarias para la realización de la inauguración de la Copa Mundial 2026, a pesar de las manifestaciones que se están llevando a cabo en la ciudad. Se informó sobre las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad de la población durante las manifestaciones y la Copa Mundial.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que existen las condiciones necesarias para la realización de la inauguración de la Copa Mundial 2026 , a pesar de las manifestaciones que se están llevando a cabo en la ciudad.

Brugada indicó que los policías no están armados, sino que van equipados con uniformes de protección personal, y que se prioriza el diálogo en lugar de la fuerza. Además, se informó sobre las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad de la población durante las manifestaciones y la Copa Mundial.

Esto incluye el cierre de vialidades para evitar que la movilización impida el funcionamiento del aeropuerto, y la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estarán resguardando el orden. Se destacó que se están tomando medidas para evitar que se utilicen cohetones y otros objetos peligrosos en las manifestaciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha informado que los elementos que estarán resguardando el orden están equipados con uniformes de protección personal y no llevan armas.

La jefa de Gobierno ha destacado la importancia del diálogo y la priorización de la seguridad de la población durante las manifestaciones y la Copa Mundial. La ciudad está preparada para recibir a los visitantes y garantizar su seguridad durante el evento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades para garantizar que se cumplan las medidas de seguridad y que se protejan los derechos de los ciudadanos.

La inauguración de la Copa Mundial 2026 es un evento importante para la ciudad y se está tomando todas las medidas necesarias para garantizar su éxito. La ciudad está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades para garantizar que se cumplan las medidas de seguridad y que se protejan los derechos de los ciudadanos durante el evento.

La inauguración de la Copa Mundial 2026 es un evento importante para la ciudad y se está tomando todas las medidas necesarias para garantizar su éxito





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