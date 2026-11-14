Presa de Uribe en León: Contaminación del Río Turbio causa enfermedades y malos olores

Vecinos de Presa de Uribe denuncian la grave contaminación del Río Turbio en Huanímaro, León, que ha provocado proliferación de mosquitos y enfermedades en la comunidad.

La comunidad de Presa de Uribe, ubicada en el municipio de Huanímaro, ha denunciado una grave situación de contaminación ambiental que afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes. El cuerpo de agua conocido como Río Turbio, que alguna vez fue fuente de sustento y recreación, se ha convertido en un foco de insalubridad debido a la proliferación de malos olores y la reproducción masiva de insectos portadores de enfermedades.

Deterioro ambiental y salud pública

Aurora Aguirre, vecina residentes en la ribera del río y comerciante de alimentos locales, ha sido una de las voceras más directas de este problema comunitario. Ella describe que los efluentes del agua generan aromas insoportables, particularmente en los momentos de transición lumínica del día. Según sus testimonios, los olores fétidos, caracterizados como residuos de drenaje, se intensifican drásticamente al amanecer y al anochecer, creando un ambiente hostil para quienes viven en las inmediaciones.

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Este problema no se limita únicamente a la incomodidad olfativa. La contaminación ha creado un ecosistema propicio para la multiplicación de mosquitos, los cuales encuentran en las aguas estancadas y sucias un lugar ideal para desarrollar sus ciclos de vida. Esta proliferación representa una amenaza sanitaria evidente para la población, especialmente en un contexto donde la vigilancia ambiental parece haberse desatendido.

Transformación histórica del curso fluvial

Para comprender la magnitud del desastre ecológico actual, es necesario contrastarlo con el estado pasado de la infraestructura natural. Aurora Aguirre relata que, hace varias décadas, el Río Turbio presentaba aguas cristalinas y limpias. En aquella época, la actividad humana se integraba armoniosamente con el medio ambiente, permitiendo que las mujeres del lugar utilizaran el río para lavar la ropa y que los niños se bañaran con total seguridad.

La residente afirma que ella misma, en su infancia, podía sumergirse en las aguas sin riesgo alguno. Sin embargo, esa confianza se ha perdido por completo. Actualmente, la vecina advierte que introducirse en el río, incluso por un error involuntario, resultaría en consecuencias graves para la salud, como reacciones alérgicas severas o infecciones cutáneas, lo que evidencia la toxicidad actual del fluido.

Origen industrial de la polución

Las pruebas y testimonios apuntan a una causa específica para el deterioro: el vertimiento de aguas negras y desechos industriales por parte de industrias ubicadas en el municipio cercano de León. Este uso inadecuado del cauce ha alterado irreversiblemente las propiedades físicas del agua, cambiando su color original y desencadenando la liberación de gases y malos olores que han ido aumentando en frecuencia e intensidad con el paso de los años.

Impacto social y necesidades urgentes

La situación actual ha obligado a la comunidad a repensar su relación con el entorno natural. Lo que antes era un espacio de convivencia y diversión, ahora es una zona de exclusión por motivos de higiene y seguridad. La falta de un tratamiento adecuado de los residuos industriales en León ha desplazado la carga ambiental sobre las comunidades aguas abajo, como Presa de Uribe, generando un conflicto socioambiental latente.

Paralelamente, en el mismo municipio de Huanímaro, Libia Dennise García ha iniciado el programa Manos a la Obra, una iniciativa que busca abordar las carencias estructurales de la zona. No obstante, los residentes insisten en que la limpieza y descontaminación del Río Turbio deben ser prioridades inmediatas, ya que la salud pública está en riesgo y la solución requiere una intervención técnica y política decidida por las autoridades competentes.