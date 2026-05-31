Presbítero Carlos Ernesto Reyes Hernández nombrado nuevo Administrador Parroquial de San Carlos Borromeo en Candela, Coahuila

La Diócesis dio a conocer el nombramiento del presbítero Carlos Ernesto Reyes Hernández como nuevo Administrador Parroquial de la comunidad de San Carlos Borromeo, ubicada en el municipio de Candela, Coahuila. La designación fue realizada por Monseñor Hilario González García, quien confió al sacerdote la responsabilidad de acompañar espiritualmente a la comunidad católica de esta región y fortalecer la vida pastoral de la parroquia.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Diócesis dio a conocer el nombramiento del presbítero Carlos Ernesto Reyes Hernández como nuevo Administrador Parroquial de la comunidad de San Carlos Borromeo , ubicada en el municipio de Candela , Coahuila .

La designación fue realizada por Monseñor Hilario González García, quien confió al sacerdote la responsabilidad de acompañar espiritualmente a la comunidad católica de esta región y fortalecer la vida pastoral de la parroquia. El anuncio generó muestras de alegría y felicitaciones entre numerosos fieles, particularmente entre integrantes de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, donde el sacerdote desempeñó labores como vicario y logró construir una relación cercana con la comunidad.

Conocido afectuosamente como ‘Padre Carlitos’, el presbítero ha sido reconocido por su sencillez, trato humano y disposición para servir, cualidades que le permitieron ganarse el cariño y respeto de muchas familias durante su ministerio. A través de este nuevo encargo pastoral, la Iglesia busca continuar fortaleciendo el trabajo espiritual en Candela, promoviendo la fe, la unión comunitaria y los valores del Evangelio entre los habitantes del municipio.

La Diócesis también invitó a los creyentes a acompañar con oración esta nueva etapa para el sacerdote y para la comunidad que ahora recibirá su ministerio pastoral.

‘Pidamos al Señor por el Padre Carlos y la comunidad que lo recibe, para que sea pastor según el Corazón de Cristo’, expresó la autoridad eclesiástica al compartir el nombramiento





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