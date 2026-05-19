Presentación de libro ‘Hacia una refundación civilizatoria’ en Xalapeño

La entrevista a Marcelo Ramírez Ramírez, llevada a cabo por Adriana Menassé, aborda el tema del sentido de la educación y la importancia de la educación en general. El evento, que contará con la presencia de 2 jóvenes egresados de la Facultad de Filosofía y la moderación del teólogo Alfredo Bielma Villanueva, tendrá lugar en el Centro Recreativo Xalapeño, en el corazón del Centro Histórico.

Hacia una refundación civilizatoria es un texto que, a lo largo de 2500 caracteres y en torno a 3 párrafos, condensa una entrevista a Marcelo Ramírez Ramírez , maestro y autor, sobre el sentido de la educación .

La entrevista se llevó a cabo con Adriana Menassé, académica y directora del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana. El evento se celebrará en el Centro Recreativo Xalapeño, en el marco del Centro Regional de Educación Superior ‘Paulo Freire’, el viernes 22 de mayo a las 17:00 horas





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