Presentan en Colima iniciativa 'Ley Cazzu' para facilitar viajes con menores en casos de abandono

Diputadas del Partido del Trabajo proponen reformar el Código Civil para permitir viajes de custodia sin consentimiento del otro progenitor en casos de abandono o incumplimiento, inspirada en el caso Cazzu.

Las diputadas del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado presentaron una iniciativa de ley, conocida como ' Ley Cazzu ', con el objetivo primordial de facilitar a las madres y padres que ejercen la guarda y custodia de sus hijos e hijas la posibilidad de viajar con ellos sin la necesidad de obtener el consentimiento del otro progenitor, particularmente en situaciones de abandono o incumplimiento de obligaciones parentales.

La iniciativa, impulsada por las legisladoras Evangelina Bustamante Morales y Andrea Carolina Heredia Torres, propone reformas significativas al Código Civil del Estado de Colima, con la finalidad de adaptar la legislación a la realidad social contemporánea, especialmente a las dinámicas familiares encabezadas por mujeres, una tendencia creciente en la entidad y en todo México.

El nombre de la ley, 'Ley Cazzu', se inspira en un caso mediático que captó la atención pública en 2025, relacionado con la reconocida cantante argentina Julieta Cazzuchelli. El propósito fundamental de esta iniciativa es evitar que la ausencia de consentimiento del otro progenitor se convierta en un obstáculo infranqueable para la realización de viajes, la gestión de trámites oficiales o la participación en actividades relevantes para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Esto resulta particularmente crucial en escenarios donde existe un abandono flagrante o un desinterés evidente por parte de uno de los progenitores, dificultando el ejercicio de la patria potestad de manera responsable y comprometida.

Actualmente, la legislación mexicana establece, como requisito indispensable, que para la salida del país de menores de edad se debe contar con el consentimiento expreso de las personas que ejercen la patria potestad. Este consentimiento se materializa formalmente a través del denominado Formato SAM, emitido por el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, las promotoras de la iniciativa consideran que este requisito puede generar situaciones de injusticia, especialmente en contextos donde uno de los progenitores no participa activamente en la crianza, el cuidado y el bienestar de los hijos e hijas.

La iniciativa se basa en datos relevantes proporcionados por el INEGI, que revelan que en México, un porcentaje considerable de hogares, específicamente 33 de cada 100, están encabezados por mujeres. En el estado de Colima, esta cifra asciende al 35 por ciento, lo que evidencia una realidad social donde un número significativo de madres asumen en solitario la responsabilidad de criar y mantener a sus familias.

Entre los puntos clave de la propuesta legislativa se encuentra la facultad de suspender temporalmente la patria potestad en casos debidamente comprobados de incumplimiento de obligaciones, permitiendo que el progenitor ausente no interfiera en decisiones cruciales relacionadas con los menores, como viajes o gestiones oficiales. Para determinar la procedencia de esta suspensión, se plantean criterios específicos y objetivos, tales como la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, así como la constatación de un abandono o ausencia parental que se prolongue por más de 90 días, previa declaración judicial.

Adicionalmente, la iniciativa busca incorporar una perspectiva de género e infancia, reconociendo que la carga de los cuidados recae predominantemente en las mujeres y que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes debe ser la prioridad fundamental en la toma de decisiones relacionadas con su bienestar y desarrollo. Las legisladoras argumentaron convincentemente que el desarrollo integral, la recreación y las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes no deben estar supeditados a la voluntad de un progenitor ausente o incumplido, ni tampoco convertirse en un mecanismo de control o violencia hacia la persona que ejerce la custodia de los menores.

La propuesta de ley ha sido turnada al Congreso del Estado de Colima para su análisis y debate. Se espera que durante este proceso se evalúe cuidadosamente su viabilidad jurídica, así como su impacto potencial en la protección de los derechos de la niñez y el bienestar de las familias colimenses. La discusión se centrará en la necesidad de equilibrar la protección de los derechos de todos los involucrados, asegurando que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a las oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente, sin verse obstaculizados por situaciones de abandono o incumplimiento de obligaciones parentales. La iniciativa representa un paso significativo en la adaptación de la legislación a las realidades sociales contemporáneas y en la promoción de la equidad y la justicia para todas las familias.





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