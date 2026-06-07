Presentan libro que analiza 36 años de política cultural en México

El libro 'Sucesos culturales 1988-2024' recopila más de treinta ensayos que examinan la vida cultural mexicana desde el sexenio de Carlos Salinas hasta el de Andrés Manuel López Obrador, combinando perspectivas periodísticas, académicas y testimoniales para ofrecer una visión integral de la evolución del sector.

El volumen Sucesos culturales 1988-2024, editado por GRECU (Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura), reúne más de treinta ensayos que examinan los principales acontecimientos, políticas,冲突 y transformaciones de la vida cultural mexicana a lo largo de treinta y seis años, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Andrés Manuel López Obrador.

La obra se estructura cronológicamente por sexenios y combina perspectivas periodísticas, académicas, testimoniales y de gestión cultural con el objetivo de ofrecer una visión amplia y matizada de la evolución del sector cultural en México. Durante la presentación, realizada en la Casa Universitaria del Libro (CASUL), participaron Ximena Apisdorf, Veka Duncan y Armando Ponce, bajo la moderación de Francisco Moreno, y la discusión giró en torno al valor de reunir voces diversas de periodistas, funcionarios, investigadores y gestores que fueron testigos directos de los hechos narrados.

Apisdorf destacó que la diversidad de opiniones, a favor y en contra de los gobiernos correspondientes, es fundamental en una época de polarización, y señaló la importancia de recuperar el contexto más allá de las notas aisladas en la era digital. El libro incluye, por ejemplo, el capítulo De la memoria y otros paraísos, donde Marco Antonio Silva relata cómo una decisión institucional, una red de apoyos personales y la perseverancia familiar impulsaron la trayectoria del bailarín Isaac Hernández.

Veka Duncan, historiadora y divulgadora cultural nacida en 1988, percibió la obra como una crónica paralela de su generación, pero advirtió que revela problemáticas persistentes a lo largo de estos años que aún no se resuelven. Identificó temas transversales como el uso de la cultura como mecanismo de legitimación política, la ausencia de proyectos de largo plazo, la tensión entre centralización y descentralización y la precarización laboral en el sector.

Duncan calificó la sensación de que estamos condenados a una historia de parches, donde solo se atienden urgencias puntuales sin visión de futuro, y vio el libro como un cúmulo de oportunidades perdidas. Por su parte, Armando Ponce realizó una intervención testimonial sobre los orígenes del periodismo cultural moderno en México, recordando que la página cultural diaria de Excélsior en las décadas de 1960 y 1970 marcó la autonomía de la información cultural, antes dominada por movimientos pero sin reporteros especializados.

Subrayó que antes las fuentes se limitaban a Bellas Artes, la UNAM y el Seguro Social, a diferencia del panorama actual. El coordinador Eduardo Cruz Vázquez explica en la introducción que la intención es aglomerar sucesos para comprender la evolución del sector cultural mexicano hasta hoy, rescatando memorias que la digitalización ha hecho más frágiles





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cultura Mexicana Política Cultural Historia Cultural GRECU Periodismo Cultural

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Proponen guía para fortalecer habilidades de nuevos juzgadores del Poder Judicial; presentan libro 'Clave OMEGA'El abogado César Martínez Alemán presentó su libro para nuevas personas juzgadoras, en el que plantea que la transformación del sistema judicial mexicano

Read more »

Presentan canción oficial del Mundial Nuevo LeónEl gobierno de Nuevo León presentó de manera institucional la canción oficial del Mundial Más Norteño, con la participación de artistas como El Plan, Morenito de Fuego, RENEE, Jony Beltrán, Passion Vallenata, Brenda Saucedo, Flip Tamez y Angie Camille. La pieza busca dar la bienvenida y celebrar la identidad regiomontana, mencionando montañas, tradiciones y lugares emblemáticos como la Macroplaza y Fundidora. Además, el gobernador Samuel García anunció una inversión histórica de 200 mdd para Galeana.

Read more »

Presentan Campus Trail 2026 con temática mundialista en LeónLa Universidad La Salle Bajío espera reunir a 700 corredores en una competencia inspirada en la Copa Mundial de Futbol 2026

Read more »

Presentan en Saltillo nueva queja contra docente de Jurisprudencia por presunto suministro de alcohol a estudiantesEl caso —que involucra al docente Idelfonso Verduzco— será revisado por el órgano universitario tras una denuncia relacionada con la celebración de la Noche del Búho

Read more »