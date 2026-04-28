Presión creciente para Sheinbaum por su relación con Trump y turbia operación de la CIA

The Wall Street Journal revela que la presidenta Sheinbaum enfrenta tensiones internas y externas por sus concesiones a Estados Unidos, exacerbadas por un incidente con agentes de la CIA y la detención de un líder del CJNG. La relación con Trump se describe como un tira y afloja constante.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente presión interna y externa, especialmente por su gestión de la relación con el gobierno de Donald Trump . Según un extenso artículo publicado por The Wall Street Journal, la mandataria mexicana se encuentra en una posición delicada, donde las concesiones realizadas a Washington han generado tensiones con su base política de izquierda.

Esta situación se agrava con la reciente polémica en torno a la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua y la detención de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', presunto sucesor de Nemesio Oseguera 'El Mencho' al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación. El diario estadounidense destaca un patrón en la relación entre Sheinbaum y Trump, donde cada muestra de flexibilidad por parte de la presidenta es seguida por nuevas y mayores exigencias por parte del exmandatario.

Esta dinámica, que se ha intensificado tras la asunción de ambos líderes, está acorralando a Sheinbaum, especialmente en momentos cruciales como la revisión del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). La amenaza latente de una acción militar unilateral de Trump contra los cárteles mexicanos, y las declaraciones de la Casa Blanca exigiendo mayor compromiso de México en la lucha contra el narcotráfico, añaden complejidad al panorama.

Personas cercanas a Sheinbaum revelan que la presidenta inicialmente creía poder manejar la relación con Trump, pero la furia del exmandatario tras el operativo contra 'El Mencho' demostró lo contrario. Además, la decisión de imponer aranceles a productos chinos para alinearse con las políticas comerciales estadounidenses ha generado críticas dentro de su propio partido, donde se cuestiona si esta estrategia es la más adecuada para proteger los intereses de México.

Los asesores de Sheinbaum defienden estas acciones como un cálculo estratégico para evitar un ataque militar y mantener los bajos aranceles para México en Estados Unidos. Sin embargo, la preocupación aumenta ante las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos, que podrían exacerbar la presión sobre México. La renuncia de César Jáuregui a la Fiscalía de Chihuahua, en el contexto de la controversia por los agentes de la CIA, añade otra capa de complejidad a esta ya tensa situación.

La administración de Sheinbaum se enfrenta al desafío de equilibrar las demandas de Washington con las expectativas de su base política y la necesidad de proteger la soberanía nacional





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