Presión de Trump para aparecer en un billete de 250 dólares y la destitución de la directora de la Oficina de Grabado

El presidente Donald Trump intentó impulsar un billete conmemorativo de 250 dólares con su imagen y firma para el 250 aniversario de la independencia, pese a la ley que prohíbe personajes vivos en los billetes. Su administración presionó a la Oficina de Grabado e Impresión, lo que derivó en el cese de su directora, Patricia Solimene. Mientras, sí se imprimen billetes de 100 dólares con la firma de Trump.

El presidente Donald Trump ha impulsado la idea de emitir un billete conmemorativo de 250 dólares con su propia imagen y firma para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Esta iniciativa, que incluiría también su diseño en pases anuales de parques nacionales y en la tarjeta dorada de visados, ha generado una fuerte controversia debido a que la legislación federal prohíbe la aparición de personas vivas en los billetes. Funcionarios de la Casa Blanca habrían presionado a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) para desarrollar prototipos, pese a la oposición de su directora, Patricia Solimene, quien fue destituida abruptamente el 27 de abril.

Cuatro empleados actuales y ex empleados de la BEP confirmaron a The Washington Post que los designados políticos Brandon Beach y Mike Brown, del Departamento del Tesoro, ejercieron presión durante un año para avanzar en el diseño. Los trabajadores señalaron que el deseo del presidente está al margen de la ley, ya que la normativa vigente, remontada a 1866 tras el incidente Spencer Clark, solo permite personajes fallecidos.

Aunque en el Congreso se presentó un proyecto de ley para autorizar el billete, este se encuentra estancado. La dirección del Tesoro aseguró que la BEP solo realiza análisis en respuesta a la propuesta legislativa y que Beach no solicitó imprimirlo antes de su aprobación. Paralelamente, la administración sí logró que se impriman billetes de 100 dólares con la firma de Trump, los primeros en la historia que llevan la rúbrica de un mandatario en ejercicio.

Solimene, en su correo de despedida, afirmó que nunca sacrificó sus valores y que su salida no fue decisión propia. El caso evidencia los conflictos entre los intentos de glorificación personal y las tradiciones institucionales de EE. UU. , donde las monedas presidenciales también exigen un fallecimiento previo de dos años, aunque la administración propuso en 2025 incluir la imagen de Trump en varias monedas.

La historia del billete conmemorativo de 250 dólares se inscribe en un contexto más amplio de esfuerzos por moldear la narrativa histórica y los símbolos nacionales en favor del presidente, enfrentándose a barreras legales y a la resistencia de empleados públicos que defienden la legalidad vigente





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