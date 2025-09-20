Presidencia suspende a trabajador de comunicación tras agresión a reportero en Chilpancingo

La Presidencia de la República suspende a un empleado de Comunicación Social por agredir a un periodista durante un evento en Chilpancingo, Guerrero. Se investigan los hechos y se ofrece disculpa al reportero agredido.

La Presidencia de la República ha anunciado la suspensión de Ruslán Aranda Hernández, empleado de Comunicación Social, tras agredir al corresponsal del medio La Jornada, Sergio Ocampo Arista, durante un evento en Chilpancingo , Guerrero. El incidente ocurrió al finalizar el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fotógrafos y reporteros intentaban abandonar el espacio delimitado por vallas metálicas, lo que provocó una respuesta violenta por parte de un guardia de seguridad de la Presidencia. Sergio Ocampo intervino para solicitar respeto hacia sus colegas, lo que condujo a una reacción aún más agresiva por parte de los agentes federales. Ruslán Aranda Hernández propinó un manotazo al periodista en el rostro y posteriormente le lanzó una silla metálica que impactó directamente en su cara. \Tras la agresión, se observó que guardias de seguridad estatales y federales, junto con personal de la Dirección General de Comunicación Social del gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado, protegieron al agresor. La reacción de la comunidad periodística no se hizo esperar. Reporteros y diversas organizaciones de periodistas en el estado condenaron la agresión y exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se haga justicia para el reportero afectado. La Presidencia de la República, a través de un comunicado oficial, informó que la Coordinación de Comunicación Social se puso en contacto con el reportero, ofreciéndole una disculpa por el incidente. Además, se declaró que la persona involucrada en los hechos ha sido suspendida en lo que se completa la investigación, asegurando que se tomarán las medidas necesarias en consecuencia. \El comunicado oficial también enfatizó el respeto a los miembros de los medios de comunicación y garantizó su labor periodística en todo momento. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la seguridad y el respeto hacia los profesionales de la prensa en el ejercicio de su trabajo, especialmente en eventos públicos donde la cobertura informativa es fundamental. La reacción de la Presidencia y la respuesta de la comunidad periodística resaltan la necesidad de proteger la libertad de prensa y asegurar un entorno seguro para el desempeño de las labores informativas. La investigación que se lleva a cabo deberá determinar las responsabilidades y establecer las medidas disciplinarias pertinentes, buscando así evitar que este tipo de incidentes se repitan en el futuro. La transparencia en el proceso y el respeto a los derechos del periodista afectado serán claves para garantizar la confianza en las instituciones y la protección de la libertad de expresión





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Agresión Periodismo Chilpancingo Presidencia Libertad De Prensa

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Morena le quita a “Alito” Moreno la presidencia de la Comisión de Marina del SenadoLa salida de Néstor Camarillo del grupo parlamentario del PRI y su suma Movimiento Ciudadano cambió la proporcionalidad, por lo que la titularidad de esa comisión corresponde a Morena.

Leer más »

Morena asume presidencia de Comisión de Marina en Senado con Carlos LomelíAdán Augusto López destacó que dicho ajuste 'responde al cambio en la proporcionalidad de los grupos parlamentarios'.

Leer más »

Rescatan a niña secuestrada en México y llevada a República Dominicana con identidad falsaUna menor de cuatro años fue finalmente devuelta a su familia tras un operativo internacional que culminó con la detención de los responsables

Leer más »

Sorprende alerta por simulacro en celulares a saltillenses; evacuan Presidencia MunicipalLa alerta que llegó a los celulares este viernes 19 de septiembre sorprendió a la población de Saltillo mientras se realizaba un simulacro en la Presidencia Municipal. El mensaje formó parte del Segundo Simulacro Nacional 2025.

Leer más »

Funcionario de Comunicación de la Presidencia golpea a periodista en informe de Sheinbaum (Video)El empleado de la Coordinación General de Comunicación Social, encabezada por Jesús Ramírez Cuevas, asestó manotazos y lanzó una silla al rostro de Sergio Ocampo Arista, director de Radio Universidad Autónoma de Guerrero.

Leer más »

Acarreo, protestas y manotazos en el informe de Sheinbaum en ChilpancingoProfesores de la CTEG, madres buscadoras, feministas y prestadores de servicios se manifestaron en las inmediaciones del deportivo donde la mandataria ofreció su informe regional.

Leer más »