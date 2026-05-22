Presidencial: La mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo recibió a Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió ayer en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, y al término del encuentro, la mandataria federal informó que ambas naciones acordaron mantener la colaboración bilateral 'en el marco de respeto de nuestros países' y que dialogaron sobre prioridades para Washington, entre ellas el combate al narcotráfico y la continuidad de las acciones contra el tráfico de personas y de drogas ilegales.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo recibió ayer al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en Palacio Nacional. Al término del encuentro, la mandataria federal informó que ambas naciones acordaron mantener la colaboración bilateral 'en el marco de respeto de nuestros países' y que dialogaron sobre prioridades para Washington, entre ellas el combate al narcotráfico y la continuidad de las acciones contra el tráfico de personas y de drogas ilegales.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo recibió ayer al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en Palacio Nacional. Al término del encuentro, la mandataria federal informó que ambas naciones acordaron mantener la colaboración bilateral 'en el marco de respeto de nuestros países' y que dialogaron sobre prioridades para Washington, entre ellas el combate al narcotráfico y la continuidad de las acciones contra el tráfico de personas y de drogas ilegales





lajornadaonline / 🏆 54. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presidencial Jednání Frontière México UU Aplicación De La Ley Narcotráfico Tráfico De Personas Drogas Ilegales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claudia Sheinbaum criticó a Maru Campos sobre 'impedir' marcha de MorenaSheinbaum criticó a Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, por 'impedir' la marcha de Morena. La Presidenta dijo que 'le tocaría a las instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos' para tratar de evitar la marcha. Maru Campos rechazó ignorar la llamada de Sheinbaum y afirmó que 'la presidenta tiene mi celular' tras la polémica por agentes de la CIA en Chihuahua.

Read more »

Lo que dicen Andy, Clara y Jesús contra Claudia SheinbaumDicen que se ha normalizado en la presidenta Sheinbaum un estilo de mando basado en maltrato, gritos, groserías, reacciones viscerales y descalificaciones en público

Read more »

Claudia Sheinbaum supera a sus predecesores en la construcción de vías ferroviariasAndrés Lajous Loaeza, director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, mostró los alcances de cada administración en la Mañanera del 20 de mayo. Durante el evento, también se informó sobre el enfoque en la adquisición de trenes y la fabricación de riel.

Read more »

Firma Claudia Sheinbaum acuerdo para garantizar precio justo de maíz blancoLa Presidenta reiteró que se mantendrán apoyos y que nuevo sistema fungirá como padrón de productores y las cantidades que siembran

Read more »