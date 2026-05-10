Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia Pensión Mujeres Bienestar en Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó el programa Pensión Mujeres Bienestar, un reconocimiento a las madres mexicanas en su rol de cuidadoras, durante su gira por Sonora.

De gira por Sonora, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se anuncio el programa Pensión Mujeres Bienestar como un reconocimiento a las madres mexicanas que dedican su vida al cuidado y mantenimiento de sus familiares.

En un mensaje en su cuenta de X Sheinbaum felicitó a las madres mexicanas en su día y desearan que la felicidad que han sembrado regresara multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos. Recolegio su frase de campaña y de gobierno para reconocer a las madres como cuidadoras de sus familias y de compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días.

Además, anunció su gobierno tiene proyectado construir mil guarderías en todo el país denominadas Centros de Educación y Cuidado Infantil, para que se realicen labores de cuidado infantil en un lugar seguro





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pensión Mujeres Bienestar Suerte De Las Madres Mexicanas Enlaces Familia Y Cuidado Infantil Centros De Educación Y Cuidado Infantil Sanciones Al Racismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Celaya: Visita de Claudia Sheinbaum y Inspecciones a Tianguis Por RobosEl gobierno municipal de Celaya trabaja en coordinación con instancias estatales y federales para prevenir nuevos atracos con la realización de inspecciones en bazares, casas de empeño y tianguis. La noche del viernes se robaron equipos celulares en un negocio de telefonía celularnear a la Presidencia Municipal.

Read more »

Claudia Sheinbaum Alfonso Durazo demuestran el compromiso y respaldo por Sonora: Celida LópezLa titular de la Sagarhpa reconoció el respaldo al pueblo del estado de la presidenta durante su quinta visita a la entidad

Read more »

Claudia Sheinbaum desmintió modificación del calendario escolar previo a decisiones definitivasLa mandataria descongeló la noticia del cambio en el horario escolar y aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva por los pronunciamientos de los secretarios de Educación en los estados. Al igual, la medida se tomó en respuesta a las peticiones de los maestros.

Read more »

Claudia Sheinbaum Pardo visita San Ignacio Río Muerto para apoyar acciones del Plan de JusticiaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó San Ignacio Río Muerto, un pueblo originario yaqui, para supervisar las acciones del Plan de Justicia y firmar un nuevo decreto para resarcir 239 hectáreas de tierras, inaugurar un comedor escolar y instruir acciones de vivienda.

Read more »