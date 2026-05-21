Presidenta de México anuncia acuerdo para garantizar precio justo del maíz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un acuerdo entre productores, comercializadores, empresas proveedoras de insumos y gobiernos federal y estatales para ordenar el mercado del maíz y garantizar un precio justo para los productores.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un acuerdo entre productores, comercializadores, empresas proveedoras de insumos y gobiernos federal y estatales para ordenar el mercado del maíz y garantizar un precio justo para los productores.

El sistema contempla compras anticipadas por contrato y precios preferenciales de insumos para productores. La presidenta explicó que el acuerdo surgió tras varias reuniones impulsadas por la empresaria Altagracia Gómez.

"Hoy estamos garantizando el precio justo, gracias a todas y todos ustedes; que se pueda vender la tonelada de maíz a un precio justo para los productores", dijo. La presidenta detalló que los productores acumulaban deudas luego de dos años de sequía, al menos, y por la caída del precio internacional del maíz, situación que provocó que el costo de producción superara el precio de venta.

El nuevo sistema tiene dos pilares: la comercialización anticipada por contrato y la construcción de un sistema de venta de insumos a precios justos. Participan más de 61,000 productores y las principales harineras, las mayores comercializadoras y las nixtamalizadoras, que representan más del 80% de la comercialización formal del maíz blanco. También concurren más de 80 empresas, nacionales y extranjeras, proveedoras de insumos, tanto de forma individual como agrupadas en organizaciones.

El Sistema de Ordenamiento de Producción y Comercialización de Maíz Blanco, 'Precio justo', como mecanismo, permite la colaboración entre productores, compradores, proveedores de insumos estratégicos y el Gobierno de México. Con la firma se rompieron varios paradigmas, como que los consumidores pecuarios no se podían sentar en la misma mesa que molineros y harineros. Se decía que no se podía hablar de precios justos y solo de precios de mercado.

El acuerdo del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización de Maíz Blanco refleja un cambio relevante en la política agrícola al retomar mecanismos orientados a brindar certidumbre de ingreso y rentabilidad al productor





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