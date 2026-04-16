Presidenta de México Busca Reconciliación Histórica con España en Cumbre Progresista

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se reunirá con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, en Barcelona. El encuentro, en el marco de una cumbre de líderes progresistas, tiene como objetivo retomar el diálogo sobre el reconocimiento de los abusos de la conquista española y fortalecer lazos bilaterales y la cooperación internacional.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , emprenderá este fin de semana un viaje a Barcelona con una agenda diplomática de gran relevancia, centrada en la búsqueda de un acercamiento con España y el diálogo sobre la memoria histórica. Su principal objetivo será reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez , en el marco de la cumbre de líderes progresistas organizada por el mandatario socialista.

Este encuentro se produce tras un periodo de enfriamiento en las relaciones bilaterales, iniciado durante la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó formalmente al rey Felipe VI de España un perdón por los agravios cometidos durante la conquista y la colonización del territorio mexicano. Sheinbaum ha expresado su convicción de que este es un momento oportuno para reanudar las conversaciones con España, reconociendo los gestos positivos recientes por parte de las autoridades españolas. "Me parece que es un momento para seguir dialogando; por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y además pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial", declaró la mandataria, enfatizando la importancia del diálogo no solo en el ámbito bilateral sino también en la consecución de la paz global. La presidenta mexicana viajará el jueves por la noche en un vuelo comercial y regresará el domingo 19 de abril por la misma vía. Esta visita marca un hito significativo, siendo la primera de un presidente de México a España en ocho años, desde la realizada por Enrique Peña Nieto en 2018. Al inicio de su mandato, Sheinbaum mantuvo una política de cautela en las relaciones con España, uno de los socios comerciales más importantes para México. Sin embargo, su actual viaje subraya una voluntad de apertura y fortalecimiento de los vínculos. El encuentro con Pedro Sánchez en la capital catalana se desarrollará en el contexto del Foro en Defensa de la Democracia, un evento que congregará a líderes progresistas de diversas partes del mundo. La presidenta mexicana también aprovechará la ocasión para sostener reuniones bilaterales paralelas a la cumbre con otros mandatarios latinoamericanos de gran relevancia, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el de Uruguay, Yamandú Orsi. "Obviamente, con el presidente de España. Con el presidente Lula, Petro, con el presidente de Uruguay", confirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria, delineando así la amplia proyección de su agenda diplomática en este viaje. La cumbre, a la que Sheinbaum asistirá con el objetivo de participar en la reunión de jefes de Estado del Foro en Defensa de la Democracia, ha sido descrita por la propia presidenta no como un encuentro anti-Trump, sino como una plataforma "por la paz". Esta aclaración responde a la percepción de que el evento podría ser interpretado como una contraposición a las posturas del actual presidente de Estados Unidos. Más allá de las discusiones políticas, la agenda de Sheinbaum en España incluye una visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC) el domingo. Este centro tecnológico es socio de México en un proyecto conjunto para el desarrollo de una supercomputadora en territorio mexicano, demostrando el interés de la mandataria en la colaboración científica y tecnológica. Desde que asumió la presidencia en octubre de 2024, Sheinbaum ha mostrado una tendencia a priorizar la agenda interna, manteniendo un perfil de viajes internacionales discreto, similar al de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Este viaje a España, por lo tanto, representa una significativa extensión de su actividad exterior, orientada hacia la diplomacia y la cooperación en un momento crucial para las relaciones entre ambas naciones





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