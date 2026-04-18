Presidenta de México Propone Reorientar Gasto Militar Global a Reforestación y Paz

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ha lanzado una ambiciosa propuesta en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona: destinar el 10% del gasto mundial en armamento a un programa de reforestación a gran escala y abogar por una declaración contra la intervención militar en Cuba. La mandataria enfatizó la necesidad de priorizar la vida, la paz y la sostenibilidad sobre la guerra, invitando además a México como sede de la cumbre en 2027 para debatir economías enfocadas en el bienestar.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha presentado una audaz propuesta durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia , celebrada en Barcelona, España. Su llamado es claro y contundente: reorientar una porción significativa del gasto militar global hacia iniciativas que fomenten la vida y la sostenibilidad.

Específicamente, Sheinbaum Pardo sugirió que el 10% del gasto mundial en armamento, una cifra que asciende a miles de millones de dólares, sea destinado a la implementación de un programa global con el objetivo de reforestar millones de hectáreas anualmente. Esta iniciativa busca, en palabras de la mandataria, sembrar vida y paz en lugar de guerra. La propuesta no es nueva para la Presidenta, ya que la había expuesto previamente en el contexto del G20, reafirmando su compromiso con una visión de seguridad y desarrollo centrada en el ser humano y el planeta. La mandataria subrayó la importancia de un nuevo enfoque para las Naciones Unidas, uno que privilegie la regeneración ambiental y el bienestar colectivo sobre la carrera armamentista. “Una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas: Destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, declaró Sheinbaum Pardo ante los asistentes, marcando un hito en el discurso de la Cumbre. Además de su propuesta ambiental, la Presidenta mexicana abogó firmemente por una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, promoviendo así el diálogo y la paz como pilares fundamentales en las relaciones internacionales. Este segundo punto resalta la coherencia de su agenda, que vincula la defensa de la democracia con el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones. “La democracia significa elevar el amor por encima del odio; cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia; la fraternidad por encima de la guerra. La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones”, afirmó la Presidenta en el recinto Fira Barcelona Gran Via. Sus palabras evocaron el espíritu de justicia y equidad, resonando con los principios que definen a México como una nación comprometida con la paz y la autodeterminación, tal como lo expresara el prócer Benito Juárez: “Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. Con los pueblos, todo; sin los pueblos, nada”. Esta frase encapsula la esencia de su liderazgo y la filosofía política que guía a su gobierno, priorizando siempre la voluntad y el bienestar del pueblo. En el marco de la Cumbre, la Jefa del Ejecutivo Federal extendió una invitación formal para que México sea la sede de la próxima edición de la Cumbre en Defensa de la Democracia en el año 2027. El objetivo de esta propuesta es generar un espacio de diálogo global para discutir modelos de economía centrados en el bienestar y fortalecer una democracia que responda verdaderamente a las necesidades de los pueblos, alejándose de enfoques meramente económicos o de poder. Sheinbaum Pardo reconoció que el mundo actual se encuentra herido por conflictos bélicos y profundas desigualdades, y en este contexto, México busca ser un faro de esperanza, aportando al concierto de las naciones sus principios constitucionales en materia de política exterior. Estos principios, firmemente arraigados en la tradición diplomática mexicana, incluyen el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos internos, la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias, el rechazo categórico al uso de la fuerza como herramienta política, la igualdad jurídica entre estados, la necesidad imperante de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, la protección inalienable de los derechos humanos y la lucha incansable por la paz. Estos valores son el cimiento sobre el cual México construye su relación con el mundo, demostrando que es posible una diplomacia basada en la solidaridad y el respeto mutuo. La Presidenta enfatizó que su presencia en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia representaba a un pueblo trabajador, creativo y resiliente, con una historia milenaria que se remonta a las grandes culturas originarias. Estas civilizaciones, a pesar de haber sido silenciadas, esclavizadas y expoliadas a lo largo de los siglos, nunca fueron derrotadas ni conquistadas, un legado de fuerza y resistencia que inspira al México contemporáneo. La Presidenta Sheinbaum Pardo rindió homenaje a figuras históricas cruciales para la construcción de México, mencionando a Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles, Adela Velarde, Hermila Galindo, el General Lázaro Cárdenas y Frida Kahlo. Estos nombres representan la lucha por la independencia, la justicia social, la democracia y la soberanía de México. Finalmente, destacó que el pueblo mexicano, a través de su voluntad colectiva, ha decidido seguir un camino de desarrollo democrático basado en el principio de “Por el bien de todos, primero los pobres”, reafirmado en 2018. Además, en 2024, México hizo historia al romper con el machismo y elegir a su primera mujer Presidenta, un hito que simboliza el avance hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, donde el liderazgo no conoce de género. La Cumbre en Defensa de la Democracia, un foro dedicado a la reflexión y el fortalecimiento de los principios democráticos a nivel global, sirvió como plataforma ideal para que la Presidenta de México expusiera su visión transformadora. Su intervención no solo se centró en la necesidad de una paz duradera y una sostenibilidad ambiental, sino también en la redefinición del concepto mismo de democracia en el siglo XXI. Al proponer la reorientación del gasto bélico hacia la reforestación, Sheinbaum Pardo desafió el statu quo y planteó una alternativa radical a la lógica de la seguridad basada en la confrontación. La idea de utilizar los vastos recursos que actualmente se destinan a la maquinaria de guerra para restaurar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de millones de personas es una visión audaz que apela a la conciencia global. El planteamiento de un programa de reforestación a gran escala no es meramente ecológico; tiene profundas implicaciones sociales y económicas. La creación de empleos verdes, la mejora de la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad son solo algunos de los beneficios tangibles que este tipo de iniciativa podría generar. Además, al involucrar a millones de personas en la tarea de reforestar, se fomenta un sentido de comunidad y participación ciudadana, elementos esenciales para el fortalecimiento de la democracia. La propuesta de una declaración contra la intervención militar en Cuba es igualmente significativa, pues reafirma el compromiso de México con el derecho internacional y la soberanía de las naciones. En un mundo donde las tensiones geopolíticas a menudo se resuelven a través de la fuerza, la defensa de la diplomacia y la solución pacífica de conflictos es más relevante que nunca. La presencia de una mujer al frente de México, una nación con una rica historia de lucha por la libertad y la justicia, añade un peso simbólico importante a estas propuestas. La elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer Presidenta de México representa un avance en la equidad de género y un mensaje poderoso sobre el potencial transformador de la inclusión en la política. Al invitar a México como sede de la Cumbre en 2027, la Presidenta no solo busca proyectar la influencia de su país en el escenario internacional, sino también impulsar un debate sobre modelos de desarrollo alternativos. Una economía centrada en el bienestar, donde las necesidades de las personas y del planeta sean prioritarias, es una visión que resuena con los ideales democráticos más profundos. En definitiva, la intervención de la Presidenta Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia marca un momento crucial, donde se plantean alternativas audaces y necesarias para construir un futuro más justo, pacífico y sostenible para todos





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