Presidenta de México rechaza que el calendario escolar sea una "ocurrencia" del titular de la SEP y defendió que su propuesta fue aprobada por unanimidad por los secretarios de Educación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes se realizará una reunión de autoridades educativas para revisar el calendario escolar recientemente anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Durante su conferencia mañanera, defendió que la propuesta del calendario escolar no fue una decisión unilateral del titular de la SEP, Mario Delgado, sino un acuerdo aprobado por unanimidad por los secretarios de Educación de las 32 entidades. "Es muy importante que se sepa que el calendario escolar que ано-

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes se realizará una reunión de autoridades educativas para revisar el calendario escolar recientemente anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras las críticas y preocupaciones expresadas por algunos gobernadores y padres de familia .

Durante su conferencia mañanera, la mandataria defendió que la propuesta del calendario escolar no fue una decisión unilateral del titular de la SEP, Mario Delgado, sino un acuerdo aprobado por unanimidad por los secretarios de Educación de las 32 entidades.

"Es muy importante que se sepa que el calendario escolar que anunció el secretario de Educación fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de educación de los estados", sostuvo Sheinbaum Pardo





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SEP revisará calendario escolar tras críticas y preocupaciones por altas temperaturas y MundialLa Secretaría de Educación Pública (SEP) se reunió en mayo con las secretarias de Educación de todas las entidades para revisar y proponer un calendario escolar definitivo. Tras una ola de críticas, Mario Delgado, titular de la SEP, declaró públicamente que sus planes se basarán en la prioridad del aprovechamiento y los aprendizajes de las y los estudiantes, así como en el cuidado de su salud y otros aspectos. El nuevo calendario se pramó del inconformismo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la validez del calendario publicado por la SEP, mientras que Estados y organizaciones sugerían periodos alternativos de vacaciones y clases.

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