Presidenta descarta desalojo del plantón de la CNTE en el Zócalo capitalino

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su Gobierno vaya a desalojar el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones del Zócalo capitalino, al considerar que una acción de esa naturaleza respondería a la estrategia de confrontación de algunos grupos dentro del movimiento magisterial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su Gobierno vaya a desalojar el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) en las inmediaciones del Zócalo capitalino, al considerar que una acción de esa naturaleza respondería a la estrategia de confrontación de algunos grupos dentro del movimiento magisterial.

Desde Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria federal sostuvo que su administración privilegiará el diálogo y la atención de las demandas por la vía institucional: 'Hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación. No vamos a desalojar, porque eso es lo que quieren', afirmó durante su conferencia. Ante el plantón que mantiene la CNTE en calles aledañas al Zócalo capitalino, la Presidenta consideró que está garantizado el acceso de los aficionados al Fan Fest.

En ese contexto, defendió la política salarial de su administración hacia los docentes al asegurar que en los últimos dos años se han otorgado incrementos 'que no se habían dado históricamente', al tiempo que sostuvo que entre las principales demandas de la CNTE, es lograr un aumento salarial del 100 por ciento, lo cual es inviable debido a las limitaciones del presupuesto público.

La Presidenta destacó que, a diferencia de los gobiernos neoliberales, cuando los incrementos salariales para los docentes rondaban entre 3 y 4 por ciento, en la actual administración se han otorgado aumentos significativamente mayores: 'Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente: un año 10 por ciento y el otro 9 por ciento'. Explicó que los incrementos salariales del sector público están sujetos a la disponibilidad de recursos del Estado y provienen de los contribuyentes: 'Evidentemente está determinado por el presupuesto público, por la cantidad de ingresos que vienen de las y los mexicanos que conforman el presupuesto público y que permiten dar los aumentos'.

Respecto a la exigencia de la CNTE de derogar la reforma al ISSSTE de 2007 y regresar al esquema de pensiones previo, reconoció que ello implicaría un gasto considerable para las finanzas públicas. La mandataria federal defendió la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que representa un esfuerzo importante para mejorar los ingresos de los trabajadores en retiro.

Además, anunció que el Gobierno federal impulsa una nueva propuesta para fortalecer el sistema pensionario de los trabajadores del Estado mediante el fortalecimiento del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) y la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de los trabajadores en retiro.

'Es una nueva propuesta que se hizo' a la CNTE 'y de todas maneras la vamos a impulsar, porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado', manifestó. También explicó que: 'Las aseguradoras garantizan la entrega de las pensiones una vez que el maestro se retira en un esquema de mucho mayor beneficio para los trabajadores del Estado en su retiro'.

Sheinbaum Pardo señaló que la propuesta al sistema de pensiones busca avanzar hacia un modelo más solidario y con mayores beneficios para los servidores públicos al momento de su jubilación, independientemente de las negociaciones que mantiene actualmente el gobierno con la disidencia magisterial. También aseguró que el diálogo con los docentes continúa más allá de las movilizaciones de la CNTE y destacó el trabajo de las mesas tripartitas en distintas entidades federativas para atender demandas específicas del magisterio disidente en todo el país.

Al respecto, los titulares de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacaron que se han mantenido en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos. En sus mensaje, Rodríguez Velázquez, destacó que el gobierno democrático de la Presidenta Claudia Sheinbaum atiende las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, sobre las que siempre tendrán una respuesta responsable.

Al puntualizar que la ruta para alcanzar acuerdos es el diálogo, afirmó que el Gobierno federal mantiene su disposición para llegar a soluciones en beneficio del magisterio y de millones de estudiantes. Martí Batres expuso la idea de fortalecer Pensión ISSSTE para beneficio de las cuentas individuales de los trabajadores como una de las propuestas que llevaron a la mesa de diálogo con la CNTE





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