Presidenta Evalúa Atención Médica en Región Otomí-Tepehua y Anuncia Soluciones

La Presidenta realizó una visita a la región Otomí-Tepehua en Hidalgo para atender las quejas de los habitantes sobre la falta de personal médico y medicamentos en los centros de salud. Se comprometió a revisar el caso, verificar el suministro de medicamentos y contratar más especialistas para garantizar la atención médica en zonas rurales.

La Presidenta escuchó directamente las preocupaciones de los habitantes de la región Otomí-Tepehua con respecto a las deficiencias en la atención médica , respondiendo con una instrucción inmediata para revisar exhaustivamente la situación y una visita personal al Centro de Salud IMSS-Bienestar para evaluar de primera mano las condiciones del servicio.

Los pobladores expresaron su frustración ante la escasez de personal médico, particularmente durante los fines de semana, lo que genera dificultades para acceder a la atención necesaria. Esta problemática se suma a otras inquietudes sobre la disponibilidad de medicamentos esenciales y la infraestructura general de los centros de salud en la región.

La mandataria, consciente de la gravedad de las denuncias, enfatizó el compromiso de su gobierno con la revisión continua del sistema de salud y se comprometió a abordar de manera prioritaria las carencias identificadas.

“Todos los lunes estoy revisando centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, así que es una prioridad para nosotros asegurar que cada ciudadano tenga acceso a servicios médicos de calidad”, declaró la Presidenta durante su visita. Su presencia en la región no solo busca constatar la realidad sobre el terreno, sino también transmitir un mensaje de cercanía y compromiso con las comunidades más vulnerables.

La Presidenta enfatizó la importancia de la comunicación directa con los ciudadanos para identificar los problemas y encontrar soluciones efectivas.

“Por eso vengo con ustedes para que puedan expresarme directamente sus necesidades y preocupaciones”, añadió. La visita se enmarca dentro de una estrategia más amplia de supervisión y mejora del sistema de salud a nivel nacional, con un enfoque particular en las zonas rurales y marginadas. La Presidenta, demostrando su compromiso con la resolución inmediata de los problemas, anunció su intención de visitar el hospital local para verificar personalmente el suministro de medicamentos.

“Ahorita voy a ir, vamos al hospital ahorita, ¿les parece? ”, preguntó a los habitantes, generando una respuesta positiva y un ambiente de esperanza. Posteriormente, realizó una visita a la Unidad de Salud IMSS-Bienestar de Tenango de Doria, donde dedicó aproximadamente 15 minutos a dialogar con el personal médico y los directivos, escuchando sus perspectivas y recopilando información detallada sobre las necesidades específicas del centro.

Tras el recorrido, informó que el 80 por ciento de los medicamentos están disponibles, pero reconoció que el 20 por ciento restante se debe a problemas con un proveedor específico.

“Hay el 80 por ciento de abasto, hay un 20 por ciento que no llegó en las últimas Rutas de la Salud. Pregunté al doctor Svarch y me explicó que hay un problema con el proveedor de ciertos medicamentos. Entonces ya lo vamos a resolver el lunes”, aseguró a los medios de comunicación.

La Presidenta también destacó el papel fundamental del programa Rutas de la Salud en el mantenimiento del nivel de abastecimiento actual y se comprometió a investigar a fondo las causas de los retrasos en el suministro.

“Ya lo vamos a ver, para ver quiénes son los proveedores que no están llegando”, afirmó con determinación. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de su gestión, y se espera que esta investigación conduzca a la implementación de medidas correctivas para evitar futuros problemas.

En cuanto a la escasez de personal médico, la Presidenta reconoció las dificultades para cubrir las plazas en las zonas rurales, admitiendo que no todos los médicos están dispuestos a trabajar en estos entornos.

“No todos los médicos se quieren venir a los centros de salud”, expresó con sinceridad. Sin embargo, también enfatizó que se están impulsando estrategias para atraer y retener a profesionales de la salud en estas áreas, incluyendo la contratación de más médicos especialistas y la mejora de las condiciones laborales.

“Primero queremos que todos en todo el país estén abiertos durante el día y ya vamos a dejar algunos que estén abiertos en la noche”, sostuvo, delineando un plan para ampliar el horario de atención en los centros de salud y garantizar un acceso más amplio a los servicios médicos. La gira presidencial en Hidalgo se llevó a cabo en un contexto particularmente sensible, marcado por las afectaciones causadas por las fuertes lluvias registradas en octubre pasado, que dejaron a varias comunidades vulnerables y con necesidades urgentes.

La Presidenta aprovechó la oportunidad para expresar su solidaridad con los damnificados y reiterar el compromiso de su gobierno con la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas. La visita a Hidalgo no solo se centró en la atención médica, sino que también incluyó un componente de apoyo a las comunidades afectadas por las lluvias, demostrando una visión integral y un enfoque en el bienestar de todos los ciudadanos





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