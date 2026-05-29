Presidenta Sheinbaum anuncia ganadoras de boletos para la Copa del Mundo 2026 en México

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada entregaron boletos para partidos del Mundial 2026 a cuatro afortunadas, destacando la promoción del fútbol femenil y la representación nacional.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la conferencia presidencial desde Palacio Nacional el viernes 29 de mayo, donde realizó el anuncio de las ganadoras de los boletos para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se disputarán en territorio mexicano.

Estos boletos fueron cedidos por la mandataria federal y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, como parte de una iniciativa para acercar el fútbol a la ciudadanía y promover el deporte femenil. En total, cuatro afortunadas resultaron seleccionadas entre más de mil finalistas que compitieron por la oportunidad de presenciar en vivo los encuentros mundialistas.

Las ganadoras recibieron sus pases durante la conferencia, en un acto que combinó la emoción del deporte con el compromiso del gobierno de impulsar la igualdad de género y el talento de las mujeres mexicanas. Las ganadoras fueron Brianna Ameli Medina Cortés, de 21 años, originaria de las montañas de Veracruz, quien obtuvo el boleto cedido por la propia presidenta Sheinbaum para el partido inaugural de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sheinbaum le entregó un billete simbólico de cartón negro con el serial 00001, que le aseguraba la ubicación fila 1, asiento 1. Otra ganadora, Daira Yaretzi Díaz, recibió un pase para el mismo partido, pero compartirá la experiencia en una concentración multitudinaria con pantallas gigantes, como parte de una dinámica especial.

Las otras dos afortunadas asistirán a otros encuentros: una de ellas viajará al Estadio Akron en Jalisco el jueves 18 de junio para ver a México enfrentar a Corea del Sur, mientras que la última presenciará el partido en Monterrey, aunque no se especificó la sede exacta. Todas ellas fueron seleccionadas tras un riguroso proceso de selección entre miles de solicitantes.

Durante la ceremonia, la presidenta Sheinbaum destacó la importancia de apoyar el fútbol femenil y alentó a las ganadoras a representar con orgullo a México, pero aclaró que no actuarían como representantes oficiales del gobierno en los estadios. Subrayó que no hay mayor orgullo que ver a mexicanas y mexicanos representando al país en un evento de talla mundial, y llamó a seguir impulsando el deporte femenil, reconociendo los talentos y cualidades de todas las mujeres.

El evento también sirvió para reforzar los lazos entre el gobierno federal y la ciudadanía, utilizando el deporte como herramienta de unidad y promoción de valores. Las ganadoras, emocionadas, agradecieron la oportunidad y expresaron su deseo de disfrutar al máximo la experiencia mundialista, llevando consigo el espíritu de todo México





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