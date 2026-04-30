Presidenta Sheinbaum exige pruebas contundentes ante acusaciones contra Gobernador de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó la necesidad de pruebas irrefutables para proceder contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros políticos acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa, destacando la gravedad de la solicitud de extradición y la importancia del debido proceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional el 26 de junio de 2025, abordó directamente las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya , gobernador de Sinaloa , y otros nueve individuos, presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa .

La mandataria enfatizó la importancia de contar con pruebas irrefutables y contundentes antes de considerar cualquier acción legal, como la emisión de una orden de aprehensión. Sheinbaum subrayó que la solicitud de extradición de un gobernador en funciones, como la que se ha planteado en este caso, representa un precedente sin precedentes en la historia del país, lo que exige un análisis exhaustivo y una cautela extrema.

La presidenta hizo hincapié en que el debido proceso legal debe ser respetado en todo momento, y que las acusaciones deben ser respaldadas por evidencia sólida y verificable antes de que se puedan tomar medidas coercitivas contra los acusados. Esta postura refleja un compromiso con el estado de derecho y la presunción de inocencia, principios fundamentales del sistema jurídico mexicano.

La situación ha generado una considerable atención mediática y un debate público intenso, con una amplia gama de opiniones y reacciones. La respuesta en redes sociales, particularmente en la plataforma X, ha sido abrumadoramente negativa hacia las acusaciones, con miles de comentarios expresando rechazo y escepticismo. El gobernador Rocha Moya ha negado categóricamente las acusaciones en su cuenta oficial de X, lo que ha intensificado aún más la controversia.

La presidenta Sheinbaum reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación transparente y exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones. Se espera que las autoridades competentes realicen una investigación rigurosa y objetiva, en colaboración con las autoridades estadounidenses, para obtener la información necesaria y tomar las decisiones apropiadas.

La presidenta también hizo referencia a otros asuntos de interés nacional que se discutieron en la conferencia matutina, incluyendo una resolución del Tribunal Electoral relacionada con una excandidata a ministra y una crítica a los nombramientos realizados por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). En relación con el caso del Tribunal Electoral, Sheinbaum comentó que la Sala Superior determinó que no hubo calumnia en el caso presentado por la excandidata, y que el equipo de Aristegui Noticias no ejerció violencia política de género contra la quejosa.

Asimismo, Martin Faz Mora expresó su preocupación por la falta de un enfoque técnico en los nombramientos realizados por la consejera presidenta del INE, lo que, según su opinión, podría afectar la integridad y la imparcialidad del proceso electoral. La presidenta Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con la defensa de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones electorales.

La complejidad de la situación en Sinaloa, sumada a las controversias en torno a los nombramientos en el INE, subraya la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo entre los diferentes actores políticos y sociales para abordar los desafíos que enfrenta el país. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho son pilares fundamentales para garantizar la estabilidad y el progreso de México.

La presidenta Sheinbaum reiteró su disposición a colaborar con todas las partes interesadas para encontrar soluciones justas y equitativas que beneficien a todos los ciudadanos. La investigación en curso sobre las acusaciones contra el gobernador Rocha Moya y otros políticos es crucial para determinar la verdad y garantizar que se haga justicia. El gobierno federal se compromete a brindar todo el apoyo necesario a las autoridades competentes para llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente.

La presidenta Sheinbaum enfatizó que no se tolerará la impunidad y que todos los responsables de actos ilícitos serán llevados ante la justicia. La situación en Sinaloa también plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias actuales para combatir el narcotráfico y la corrupción. El gobierno federal está evaluando la posibilidad de implementar nuevas medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y proteger a la población de sus efectos devastadores.

La colaboración con las autoridades estadounidenses es esencial para abordar este problema de manera efectiva, pero es importante que se respete la soberanía nacional y el debido proceso legal. La presidenta Sheinbaum concluyó su intervención reafirmando su confianza en las instituciones mexicanas y su compromiso con la construcción de un país más justo, seguro y próspero para todos





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