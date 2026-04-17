Presidenta Sheinbaum viaja a Barcelona para Cumbre en Defensa de la Democracia con mensaje de paz

La presidenta Claudia Sheinbaum participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España, invitada por Pedro Sánchez. Llevará un mensaje de paz y priorizará el principio de "primero los pobres". La agenda incluye encuentros bilaterales con líderes mundiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, un evento de gran relevancia internacional. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó esta mañana en Palacio Nacional que la mandataria mexicana ha sido formalmente invitada por su homólogo español, Pedro Sánchez , a formar parte de esta iniciativa.

La Cumbre, nacida en el seno de la 79ª Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024, tiene como objetivo principal fomentar el intercambio de perspectivas entre líderes mundiales y la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos apremiantes que enfrentan las sociedades contemporáneas. La agenda de la Cumbre se centrará en temas torales como la salvaguarda de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción del multilateralismo en un escenario global cada vez más interconectado y complejo.

Según detalló la secretaria Rodríguez, la IV Cumbre en Defensa de la Democracia congregará a dignatarios de más de 20 naciones. Entre los asistentes confirmados se encuentran figuras de la talla del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, además de otros presidentes y jefes de Estado. La propia presidenta Sheinbaum ha adelantado que el mensaje central que portará a este trascendental encuentro internacional será uno de paz. Asimismo, hará hincapié en uno de los pilares fundamentales de su administración y del proyecto de la Cuarta Transformación: la política de priorización de los sectores más vulnerables, bajo el lema 'por el bien de todos, primero los pobres'. Esta declaración subraya la visión humanista y social que Sheinbaum busca proyectar en la escena global.

El viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a España, programado del 16 al 19 de abril, ya ha sido debidamente informado a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, según señaló la secretaria de Gobernación. Adicionalmente a su participación en la Cumbre, la agenda de la mandataria mexicana contempla una reunión bilateral con el presidente español, Pedro Sánchez, un encuentro que sin duda servirá para estrechar lazos y explorar áreas de cooperación entre ambos países. También se prevén otras reuniones con distintos mandatarios y jefes de Estado que asistirán al evento, lo que permitirá a la presidenta Sheinbaum dialogar sobre retos globales, intercambiar experiencias y fortalecer las relaciones diplomáticas de México en el ámbito internacional. Esta gira representa una oportunidad significativa para que México exponga su visión sobre la defensa de la democracia y el desarrollo social ante líderes de todo el mundo.





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