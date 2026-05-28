Presidente de Guatemala desmiente acuerdo con EE.UU. para operativos conjuntos contra el narcotráfico

El mandatario Bernardo Arévalo afirmó que no existe un pacto con Estados Unidos para realizar operaciones militares en territorio guatemalteco y subrayó que solo el Congreso puede autorizar dichas acciones. Su declaración contrasta con un reporte de The New York Times y refleja las tensiones entre cooperación en seguridad y soberanía en la región.

El presidente de Guatemala , Bernardo Arévalo , desmintió este jueves la existencia de un acuerdo con Estados Unidos para realizar operativos conjuntos contra el narcotráfico en territorio guatemalteco.

Sus declaraciones, realizadas en el Palacio Nacional tras participar en un evento de Naciones Unidas, responden a un reporte del diario The New York Times que afirmaba que el país centroamericano había pactado dichas operaciones. Arévalo fue categórico al señalar que la autorización para este tipo de intervenciones militares corresponde exclusivamente al Congreso de la República y que su gobierno no está solicitando ni tiene previsto pedir esa cooperación.

No obstante, reconoció que su administración mantiene formas de colaboración ya establecidas, como las interdicciones marítimas en las que Estados Unidos aporta entrenamiento, capacitación y equipo, todo enmarcado en la legalidad y la Constitución guatemalteca. El tema evidencia las tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y los gobiernos latinoamericanos, que buscan equilibrar la cooperación en seguridad con el respeto a la soberanía.

El portavoz del Pentágono, Joel Valdez, evitó especular sobre futuras operaciones, pero destacó la colaboración con socios regionales de confianza. Por su parte, el gobierno guatemalteco difundió un comunicado con cartas cruzadas entre el ministro de Defensa, Henry David Sáenz, y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que aluden a operaciones combinadas bajo acuerdos preexistentes.

Este episodio se produce en un contexto regional delicado tras la muerte de dos agentes de la CIA en México durante una operación contra un laboratorio de drogas, hecho que generó versiones contradictorias por parte de autoridades mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que había cuatro agentes estadounidenses operando sin autorización en el país, dos de los cuales fallecieron en un accidente vial y otros dos salieron del territorio a solicitud de las autoridades, aunque no precisó si eran de la CIA





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