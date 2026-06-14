Presidente de México cancela actividades en Zacatecas y mantiene huelga nacional

Presidente de México, Sheinbaum, cancela actividades en Zacatecas y mantiene huelga nacional tras consulta interna de la CNTE. Integrantes de la Sección 34 del SNTE y la CNTE de Aguascalientes entregaron una solicitud de cesar las medidas de represión y mantener la huelga nacional.

canceló las actividades públicas que tenía programadas este domingo en Zacatecas , donde encabezaría la presentación y evaluación de programas federales de infraestructura, en una decisión cuyo motivo no fue informado oficialmente.

La agenda presidencial fue actualizada y quedó sin actividades públicas para esa fecha. De manera extraoficial, fuentes citadas por el diario, aunque no se dio a conocer una nueva fecha. La cancelación se conoció después de que integrantes de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -quienes han actuado de forma conjunta con la CNTE en la entidad-Los docentes pretendían entregarle un posicionamiento relacionado con sus demandas laborales y de seguridad social.

Entre sus principales exigencias se encuentrany la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).por parte del gobierno federal. El sábado, Sheinbaum realizó actividades en Colima y Aguascalientes. En Manzanillo inauguró la Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez. Posteriormente, en Aguascalientes encabezó, en eventos sin acceso al público,y participó en la entrega de una Clínica de Hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al término de una de las actividades en Aguascalientes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)Los manifestantes portaban lonas y pancartas y, así como la reinstalación de la mesa nacional de negociación. La CNTE de Aguascalientes informó en redes sociales: ‘Una vez más dando seguimiento a nuestros acuerdos de la ANR (Asamblea Nacional Representativa) de la CNTE, entregamos en manos de la presidenta la solicitud de que cesen las medidas de represión en Aguascalientes yresolvió mantener la huelga nacional y las movilizaciones tras una consulta interna.

La opción de continuar el paro obtuvo 6 mil 337 votos, mientras que la propuesta de levantar la protesta recibió 6 mil 162 sufragios, una diferencia de 175 votos. Los resultados serán presentados ante la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE





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