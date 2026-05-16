Presidente de México inaugura nuevo centro técnico y gubernamentales los beneficios del alumnado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró recientemente el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, en compañía del gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena. Durante la ceremonia, Sheinbaum cortó el listón y estuvo acompañada por un robot humanoide llamado 'Atom', quien permaneció junto a los asistentes y realizó un gesto de aplauso al momento de concretarse el acto. El nuevo plantel contará con 12 aulas, tres talleres técnicos, un laboratorio multifuncional, un aula de tecnología equipada, oficinas administrativas y una sala de maestros, entre otros espacios físicos. El modelo educativo estará orientado a áreas relacionadas con robótica, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad, y también ofrecerá oportunidades de desarrollo socioemocional y está enfocado en vocaciones económicas regionales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró recientemente el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, con presencia del gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, entre otros funcionarios mencionados.

Durante la ceremonia, se cortó el listón por parte de Sheinbaum, quien también estuvo acompañada por un robot humanoide llamado 'Atom'. El robot permaneció junto a los asistentes durante la inauguración y realizó un gesto de aplauso al momento de concretarse el acto. Posteriormente, la presidenta, el gobernador y otros funcionarios realizaron un recorrido por las instalaciones del nuevo CBTIS.

El plantel contará con 12 aulas, tres talleres técnicos, un laboratorio multifuncional, un aula de cómputo equipada, oficinas administrativas, una sala de maestros y áreas de sanitarios. El modelo educativo estará orientado a áreas relacionadas con robótica, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Además, el plantel ofrecerá oportunidades de desarrollo socioemocional y está enfocado en vocaciones económicas regionales. Durante las actividades se anunciaron 15 nuevas carreras técnicas en inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnología, robótica y automatización





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