Presidente de México reafirma compromiso con valores democráticos y comercio en diálogo con la UE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su compromiso con los valores democráticos compartidos y con el combate a la corrupción, mientras que en el ámbito del comercio, se prevé mantener un diálogo periódico de alto nivel y se vincula la relación comercial con el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. Además, se han llevado a cabo diversas reformas en materias de protección de áreas naturales, bosques y áreas forestales; protección al ambiente, economía circular; desarrollo sustentable; y perfeccionamiento de los tipos penales de los delitos contra el medio ambiente, lo que constituye bases sólidas para proyectar relaciones comerciales con la Unión Europea, estratégicas, integrales y de largo alcance.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , reafirmó su compromiso con los valores democráticos compartidos, como la defensa del multilateralismo, la protección de derechos fundamentales y el combate a la corrupción.

Además, se prevé mantener un diálogo periódico de alto nivel en torno a estos temas. En cuanto al comercio, el objetivo central es impulsar el acceso al mercado mediante la eliminación de la mayoría de los aranceles, especialmente a productos agroalimentarios, mejorar el acceso a los mercados de contratación pública y las condiciones para maquinaria y equipos de transporte, así como abrir oportunidades de inversión y servicios.

Además, se vincula la relación comercial con el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París como un elemento esencial en dos aspectos clave: la descarbonización y la gestión sostenible del agua. Estas estrategias y compromisos concretos fortalecerán la cooperación para la transferencia tecnológica y la gestión de cuencas, lo que redundará en un desarrollo sustentable y sostenible.

Además, se han llevado a cabo diversas reformas en materias de protección de áreas naturales, bosques y áreas forestales; protección al ambiente, economía circular; desarrollo sustentable; y perfeccionamiento de los tipos penales de los delitos contra el medio ambiente, lo que constituye bases sólidas para proyectar relaciones comerciales con la Unión Europea, estratégicas, integrales y de largo alcance. La comunidad internacional lo reconoce y así lo confirma en sus vínculos comerciales, donde nuestro país tiene un papel preponderante





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