Presidente López Obrador aborda temas en conferencia presidencial

La presidenta de México, López Obrador, encabezó este jueves 14 de mayo, la conferencia presidencial desde Palacio Nacional, donde atendió diversos temas de relevancia nacional, como la defensa de pruebas en acusaciones contra funcionarios públicos y la propuesta de exámenes de control y confianza a aspirantes a cargos públicos.

La presidenta de México, López Obrador , encabezó este jueves 14 de mayo, la conferencia presidencial desde Palacio Nacional, donde atendió diversos temas de relevancia nacional .

La mandataria defendió que cualquier acusación contra funcionarios públicos debe sustentarse con pruebas y rechazó los señalamientos y peticiones de detención contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina, la presidenta respondió a cuestionamientos surgidos tras la propuesta de un diputado de San Luis Potosí para aplicar exámenes de control y confianza a aspirantes a cargos públicos, con el argumento de evitar que lleguen al poder personas que solo actúen por solicitudes de Estados Unidos.

La presidenta señaló que ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, debe llevar un juicio justo y si es acusado debe haber pruebas. La Fiscalía General de la República debe actuar conforme a la ley y no por presiones políticas o mediáticas. La presidenta presentará 38 casos en los que Estados Unidos negó solicitudes. Profeco asegura baja y estabilidad en precios de productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Finalmente, llamó a la población a comparar precios y consultar la herramienta. El Gobierno de México realiza obras hidráulicas en distintas regiones del país para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, con una inversión de 819 millones de pesos. También informó sobre desazolve de ríos y obras de protección en Acapulco, beneficiando a más de 120 mil personas





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