Presidente Sheinbaum anuncia reforma constitucional para posponer elección judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer una reforma constitucional para posponer la segunda etapa de la elección judicial, originalmente prevista para 2027, al domingo 4 de junio de 2028. La iniciativa contempla cambios en la fecha y en el modelo electoral, con la creación de una Comisión Coordinadora y la reducción del número de candidatos en boleta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer una reforma constitucional para posponer la segunda etapa de la elección judicial , originalmente prevista para 2027, al domingo 4 de junio de 2028.

El argumento central es la elevada cantidad de cargos que la ciudadanía tendría que votar simultáneamente con gubernaturas, diputaciones federales y locales, y presidencias municipales en las elecciones concurrentes del año próximo.

"Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María (Alcalde, consejera jurídica de Presidencia) desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27", explicó. La mandataria federal añadió que, de haberse mantenido la fecha, los ciudadanos habrían tenido que acudir a dos casillas distintas: una para elegir cargos de gobierno y otra exclusivamente para el Poder Judicial.

"La gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial", detalló. La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, precisó que la reforma será de rango constitucional y que las elecciones judiciales posteriores al 2028 serán concurrentes con procesos ordinarios: en 2030, 2033 y 2036





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presidencia Sheinbaum Reforma Constitucional Elección Judicial Fecha Modelo Electoral Comisión Coordinadora Reducción De Candidatos Boleta Electoral Instituto Nacional Electoral (INE) Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Fe Suprema Corte De Justicia De La Nación (SCJN) Escuela Judicial Tribunal De Disciplina Judicial (TDJ) Proceso De 2025 Insaculación Margen Gatopardismo Constitucional Soluciones Provisionales Mecanismo En El Cual Realmente Podamos Tener A Evaluación Más Rigurosa Criterios Distintos Examen De Conocimientos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claudia Sheinbaum inaugura el Hospital General Dr. Agustín O'Horán en MéridaLa presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma del convenio entre el Gobierno de México y el estado de Yucatán para la integración de la entidad al sistema IMSS-Bienestar

Read more »

Claudia Sheinbaum inaugura Hospital O’Horán, el más grande del sureste y Centroamérica“Mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, mientras exista el compromiso con la justicia, la honestidad y la dignidad nacional, la Transformación seguirá avanzando”, dijo la Presidenta de México

Read more »

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum hoy lunes 18 de mayoComo cada lunes, se presentan las secciones 'Quién es quién en los precios' y 'Humanismo Mexicano'

Read more »

Claudia Sheinbaum celebra clasificación de Pumas a la final de la Liga MXLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la clasificación del Club Universidad Nacional a la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Los Pumas derrotaron al Pachuca en un partido emocionante que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario.

Read more »