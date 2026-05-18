Presidente Sheinbaum Pardo presenta propuesta para rediseñar elección judicial

La iniciativa busca modificar desde las fechas de votación hasta la manera en que los ciudadanos elegirán jueces y magistrados. Entre los cambios, destaca la cita del 4 de junio de 2028 para la elección judicial y la reducción del número de aspirantes en las boletas electorales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una propuesta para rediseñar el proceso de elección del Poder Judicial, una reforma que busca modificar desde las fechas de votación hasta la manera en que los ciudadanos elegirán jueces y magistrados.

Durante la llamada ‘Mañanera del Pueblo’, la mandataria explicó que el objetivo es simplificar el modelo electoral judicial ante la complejidad operativa que implicaría desarrollar estos comicios al mismo tiempo que las elecciones federales y locales previstas para 2027





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