Presidente Trump dice haber encontrado un refugio militar en Cuba con operaciones militares, de inteligencia y hostiles a solo 145 millas de territorio estadounidense. El canciller cubano llama a Marco Rubio el vocero de intereses corruptos y revanchistas, pero no descarta aceptar la ayuda generada por este.

El presidente Trump emitió un comunicado el miércoles en el que dijo que Estados Unidos había encontrado un refugio militar en Cuba, donde los comunistas de Castro habían estado en el poder desde que su difunto hermano, Fidel, lideró la Revolución en 1959. Trump dijo que el refugio contenía operaciones militares, de inteligencia y hostiles, a tan solo 145 millas de territorio estadounidense. Se espera que los cargos se basen en un incidente ocurrido en 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos, informó la semana pasado a Reuters un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo condición de anonimato. La Fiscalía Federal de Miami planea organizar un acto a partir de las 13.00 hora local (1700 GMT) para honrar a las víctimas del incidente.

El presidente Trump dice que existe un refugio militar en Cuba a 145 millas náuticas de la costa estadounidense, y la Fiscalía Federal de Miami planea honrar a las víctimas del incidente en 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos.

Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ofreció forjar una nueva relación entre ambos países y dijo que Estados Unidos proporcionaría 100 millones de dólares en ayuda si Cuba acepta la ayuda, mientras que el canciller cubano calificó a Rubio como el vocero de intereses corruptos y revanchistas, pero no descartó aceptar la ayuda. Cuba y Estados Unidos han estado en tensión desde que Fidel Castro lideró la Revolución en 1959 y impuso un bloqueo de facto a la isla caribeña al amenazar con sanciones a los países que le suministren combustible





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Bloqueo Estadounidense Marco Rubio Relaciones Bilaterales Refugio Militar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Más de 145 mil niños de EE.UU. han sido separados de sus padres por ICE: InformeActualmente, y según el informe de Brookings, unas 60,000 personas se encuentran detenidas, y casi 400,000 han sido trasladadas a centros de detención del ICE.

Read more »

Más de 145 mil niños en EU han sido separados de sus padres por ICEEgresado de la UAM Xochimilco en 2023. Me gusta hablar sobre temas de cultura geek, cine y el mundo en general, apasionado a la fotografía.

Read more »

EEUU sanciona al G2 y a generales cubanos: Trump endurece presión contra el régimen de CubaLa administración de Estados Unidos amplió este lunes 18 de mayo sus sanciones contra el régimen cubano y puso en la mira al núcleo del aparato de seguridad de la isla, incluyendo a la Dirección General de Inteligencia (DGI), conocida como G2

Read more »

Aún sin cambio de régimen, Trump afirma que resolverá la situación de CubaWashington ha intensificado la presión sobre esta nación con sanciones económicas y un bloqueo de crudo desde enero pasado

Read more »