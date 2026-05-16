Presidente y Host City Manager Monterrey destacan la trascendencia del Mundial

El Presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey y el Host City Manager Alejandro Hütt resaltaron la importancia del magno evento en cada una de sus perspectivas. El Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, resaltó el impacto positivo en materia social y de captación esperado y positivo.

El Presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey y el Host City Manager Alejandro Hütt destacaron la trascendencia del magno evento desde cada perspectiva.

El Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, destacó el impacto esperado y positivo que dejará la Copa del Mundo a nuestro país en materia social y de captación. En el Repechaje se dio una probadita de lo bien que se hizo en todos los aspectos la organización. Este Estadio de Monterrey compite con cualquier estadio del mundo. Suecia vs. Túnez, Túnez vs. Japón, Sudáfrica vs. Corea del Sur





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presidentes De Administración Host City Manager Impacto Positivo Y Social Esperado La Copa Del Mundo En Casa Una Nación Está Detrás De Nosotros Comisionado De La FMF Mikel Arriola Convergencia Para El Primer Partido Our Commitment Is Tangible Host City Manager Alejandro Hütt Suecia Vs. Túnez Túnez Vs. Japón Sudáfrica Vs. Corea Del Sur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presidente Sheinbaum anuncia cambios en el sector energético nacionalLa mandataria anunció cambios en el sector energético nacional, con la salida de Víctor Rodríguez Padilla y la entrada de Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Read more »

Noboa se reúne con presidente del BID en Washington, buscan impulsar inversión y empleo en EcuadorIlan Goldfajn dialogó con el presidente ecuatoriano sobre cooperación económica

Read more »

Presidente Sheinbaum anuncia creación de programa semanal para detectar mentiras encabezado por Luisa AlcaldeGuerra de ChapitosLa Mandataria Sheinbaum ha anunciado la creación de un programa semanal llamado 'Detector de Mentiras' que será encabezado por Luisa AlcaldeGuerra de Chapitos, con el objetivo de contrarrestar la desinformación y fortalecer el derecho a estar adecuadamente informados.

Read more »

Xi Jinping mantiene conversaciones con el presidente estadunidense Trump antes de la visita prevista de otoñoEl título se refiere a las conversaciones entre Xi Jinping, el presidente chino, y Donald Trump, el presidente estadounidense, en las llamadas conversaciones finales de la cumbre de superpotencias en Pekín el 15 de mayo de 2026. Según Trump, ambos líderes alcanzaron 'fantásticos acuerdos comerciales' en dicha reunión y China ofreció ayuda para abrir el estrecho de Ormuz. A pocas horas de que Trump volviera a Pekín para su visita, Wang Yi, jefe de la diplomacia china, confirmó que Xi Jinping viajará a Estados Unidos en otoño de este año para una visita de Estado invitada por el presidente estadounidense.

Read more »