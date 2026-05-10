Presunto delincuente armado ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, informó que un presunto delincuente armado ingresó este sábado al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C., mientras huía de la policía estadounidense. El incidente activó una respuesta inmediata por parte del personal del instituto y de las autoridades locales, quienes lograron detener al sospechoso sin que se registraran personas lesionadas.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, informó que un presunto delincuente armado ingresó este sábado al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C.

, mientras huía de la policía estadounidense. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático explicó que el hombre, de nacionalidad estadounidense, entró a las instalaciones del recinto cultural debido a que se trata de un espacio abierto al público. Moctezuma Barragán señaló que el hecho activó una respuesta inmediata por parte del personal del instituto y de las autoridades locales, quienes lograron detener al sospechoso sin que se registraran personas lesionadas.

“Lo principal es que nadie resultó herido”, destacó el embajador al dirigirse a las familias del equipo del Instituto Cultural Mexicano. El funcionario también reconoció la actuación del personal del recinto, así como la coordinación con las autoridades competentes durante el incidente.

“Reconocemos la serenidad y la eficacia con que todos se coordinaron y respondieron para resolver este grave incidente, sin consecuencia alguna que lamentar”, expresó





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Presunto Delincuente Armado Instituto Cultural Mexicano Washington D.C. Policía Estadounidense Coordinación Con Autoridades Competentes

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