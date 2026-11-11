El Congreso mexicano aprueba el presupuesto 2027 sin modificaciones. Al mismo tiempo, EE.UU. desvela investigaciones sobre el exatleta Ryan Wedding y la ONU ratifica el límite de la plataforma continental mexicana en el Golfo de México.

El día 11 de noviembre de 2026, el Gobierno de Estados Unidos divulgó dos investigaciones oficiales sobre la red de protección criminal que rodea al exatleta olímpico Ryan James Wedding. Simultáneamente, diputados mexicanos confirmaron el Presupuesto 2027 sin cambios y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que la ONU validó los límites definitivos de la plataforma continental mexicana en el Golfo de México.

Detalles de las investigaciones de EE.UU. sobre Ryan Wedding

Las investigaciones reveladas por el Departamento de Seguridad Nacional describen una extensa red de contactos que supuestamente brindaba recursos y refugio a Wedding después de su retiro del deporte. El informe sugiere que el atleta habría utilizado su prestigio para influir en decisiones judiciales y políticas a nivel internacional. Las autoridades estadounidenses han iniciado procesos legales a fondo, pero no han nombrado a los implicados públicamente.

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Reacción del Congreso mexicano al Presupuesto 2027

Cabe señalar que los diputados de diversas cámaras aprobaron el presupuesto anual 2027 sin modificaciones. El texto se mantiene fiel a la versión presentada en 2026, con las mismas asignaciones a defensa, educación, y salud. El presidente del Senado afirmó que la estabilidad presupuestaria es clave para el desarrollo del país ante la incertidumbre regional.

Confirmación de la frontera en el Golfo de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la ONU ratificó los límites de la plataforma continental mexicana en el Golfo de México en una sesión del Comité de Fronteras Marinas. El acuerdo establece la jurisdicción mexicana sobre recursos petroleros y recursos naturales hasta 200 kilómetros marinos desde la costa. El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la decisión fortalece la soberanía nacional y abre nuevas oportunidades de explotación energética.

Impacto en la comunidad internacional y expectativas futuras

La divulgación de las investigaciones sobre Ryan Wedding aumenta la presión internacional sobre la cooperación judicial entre EE.UU. y México. Se espera que ambas naciones compartan información confidencial antes de los próximos tribunales. En cuanto al presupuesto, se prevé que las autoridades mantendrán los niveles actuales hasta el viernes, cuando se anunciarán los detalles de la ejecución fiscal.