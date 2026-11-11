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Presupuesto 2027 mantiene increm. del 1.3 % con recorte de 6 miles millones de pesos al INE

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Presupuesto 2027 mantiene increm. del 1.3 % con recorte de 6 miles millones de pesos al INE
Presupuesto 2027 · Instituto Nacional Electoral · Gasto Federal

El proyecto de presupuesto de la Federación para 2027 se aprueba con 1.3 % de aumento real, pero se contrae en 6 miles millones de pesos el monto destinado al Instituto Nacional Electoral. Las cifras detallan la distribución por sectores y los cambios clave.

El Congreso aprobó hoy el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 con un aumento real del 1.3 %, sin embargo se recortó 6 miles millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE). El proyecto, negociado entre los 109 diputados, se aprobó con 352 votos a favor y 130 en contra, sin abstenciones.

Detalle del gasto y su distribución

El gasto neto total presidido por la ley suma 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. De esta cifra, 7 billones 432 mil 529.7 millones se asignan a erogaciones programables, mientras que el 30.1 % restante, equivalente a 3 billones 203 mil 958.4 millones, corresponde a gastos no programables.

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Entre los gastos no programables destaca el costo financiero de la deuda, con un 48.3 % del total, y el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), que constituye el 2.5 %.

El balance esperado entre ingresos y gastos incluye un límite de 118 mil 609 millones de pesos para el pago de servicios personales; el monto total del gasto federalizado asciende a 13 miles 4 millones 336 mil 25 pesos, con una subida real del 4.6 % respecto a 2026.

Inversión y programas prioritarios

De los recursos federalizados, 1 billón 26 mil 474.4 millones de pesos, o el 90.5 %, se destinan a inversión física presupuestaria. También se asignan 14 mil 867 millones a subsidios para el sector social y gobiernos locales, y 92 mil 271.8 millones a otros conceptos de inversión, incluyendo la adquisición de edificios, terrenos y equipamiento tecnológico.

Para educación, el proyecto asigna 3 billones 256 mil 948.4 millones de pesos, abarcando el programa La Escuela es Nuestra con 3 mil millones de pesos para mejorar infraestructuras escolares mediante la participación comunitaria.

El presupuesto incluye un aumento de 4 mil 209.2 millones, es decir, un incremento real del 17.7 %, para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y mejorar la respuesta ante delitos.

Medio ambiente y otros sectores

El proyecto destina 900 mil millones de pesos a la conservación y protección ambiental. De estos, 163.2 millones se asignan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 189 millones a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y 200 millones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otros organismos.

Se establecen restricciones para las entidades públicas, incluyendo la prohibición de solicitar movimientos de plazas pendientes de conciliación y la obligación de realizar adecuaciones presupuestarias para contratos de arrendamiento financiero vigente. Las contrataciones públicas deberán llevarse a cabo preferentemente de manera consolidada.

Repercusiones y próximos pasos

El recorte al INE podría afectar la autonomía del organismo y la preparación de elecciones. Según la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el ajuste se considera viable para mantener la organización del proceso electoral federal 2026‑2027, garantizar las prerrogativas de los partidos y proteger los derechos político‑electorales de los ciudadanos.

La siguiente reforma presupuestaria se proyecta para abril de 2024, donde se revisarán los ajustes y se presentarán nuevos proyectos de ley ante el Congreso. Los ciudadanos y los sectores vinculados deberán seguir de cerca los ajustes propuestos y las decisiones judiciales que puedan surgir en torno al recorte al INE.

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