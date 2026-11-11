Presupuesto Guanajuato 2027: Reservas y Debate Político en el Congreso

El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez del PRI solicitó 33.4 mil millones de pesos extras para Guanajuato en la discusión del presupuesto federal 2027, revelando divisiones partidistas.

El diputado federal Luis Gerardo Sánchez Sánchez, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ejecutó una maniobra política destacada durante las sesiones legislativas recientes al presentar una reserva presupuestaria extraordinaria para su entidad federativa. Esta acción tuvo como objetivo principal confrontar a los legisladores de Morena por Guanajuato y exhibir públicamente la posición de los diputados federales priistas frente a la asignación de recursos públicos.

Solicitud de Recursos Extraordinarios

Durante la discusión particular del presupuesto federal correspondiente al año 2027, el representante tricolor propuso la asignación de 33.4 mil millones de pesos adicionales destinados específicamente al estado de Guanajuato. La iniciativa buscaba aumentar significativamente los fondos disponibles para proyectos estatales, aunque era previsible que la propuesta enfrentara dificultades considerables para ser aprobada dada la dinámica política vigente.

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Sánchez Sánchez convocó explícitamente a los legisladores guanajuatenses para respaldar esta petición financiera, logrando la adhesión inmediata de los panistas presentes en la sesión. Este apoyo colectivo subrayó la intención de crear un bloque visible que demandara mayores inversiones para la región, contrastando con la postura oficialista predominante en el recinto legislativo.

División Partidista y Respuesta de Morena

La respuesta de la bancada oficialista fue uniforme y negativa, ya que ninguno de los nueve diputados miembros de Morena se sumó al respaldo solicitado por el diputado priista. Esta disciplina partidista demostró que la lealtad institucional pesa más que las demandas de representación territorial, una práctica común que también se observa en otras fuerzas políticas como la bancada panista a nivel local.

Entre los legisladores presentes, solo Fernando Torres Graciano, quien ya se había retirado de la sesión antes del voto, no participó en este alineamiento. La ausencia de disidencia dentro de la grilla morenista resaltó la cohesión del grupo oficialista, dejando a los diputados de oposición en una posición minoritaria respecto a la aprobación de recursos adicionales.

Críticas a la Gestión Legislativa Oficialista

Más allá del éxito táctico de la jugada política del priista, ha habido escasa visibilidad sobre gestiones concretas realizadas por los legisladores oficialistas para atraer mayores recursos hacia Guanajuato. Específicamente, se han mencionado proyectos críticos como la construcción de hospitales prometidos en las ciudades de Irapuato y Celaya, cuya ejecución sigue siendo objeto de debate y expectativa por parte de la ciudadanía.

El desempeño de los legisladores morenistas, quienes forman parte de una bancada mayoritaria, ha tenido poca trascendencia fuera de las votaciones rutinarias en la Cámara de Diputados. Su influencia se reduce principalmente a actuar como un voto más para la bancada oficialista, sin que su capacidad de gestión sea igualmente visible en el territorio más allá de recorridos fotográficos y distribución de material gubernamental.

Otras Reservas y Conflictos Interpartidistas

Otro legislador guanajuatense, el panista Alan Sahir Márquez Becerra, también presentó reservas presupuestarias durante el mismo periodo, las cuales fueron rechazadas similarmente a la propuesta priista. El mensaje político detrás de su intervención estuvo dirigido contra Movimiento Ciudadano, tras la aprobación general del presupuesto donde el estado de Jalisco recibió beneficios para proyectos urgentes de saneamiento y abasto de agua.

Márquez Becerra acusó a Movimiento Ciudadano de favorecer indirectamente a Morena, argumentando que su planteamiento estaba dedicado especialmente a la ciudad de León. Esta acusación sugiere tensiones políticas locales, cuestionando si los líderes municipales están actuando de manera recibida o colaborando con intereses externos que perjudican las prioridades regionales.

Impacto Económico y Percepción de Inseguridad

A pesar de la baja incidencia delictiva registrada en el estado y su impacto positivo en los delitos cometidos contra negocios, la percepción de inseguridad continúa siendo un punto débil crítico para Guanajuato. Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) levantados en 2025 y publicados recientemente por el INEGI arrojan datos contundentes sobre esta realidad dual.

Las empresas que reportaron haber sufrido algún delito disminuyeron un 24.8% respecto a 2023, pasando de 3 mil 128 a 2 mil 351 casos por cada 10 mil unidades económicas. Esto significa que dos de cada diez empresas reportaron alguna incidencia, representando la cuarta mayor caída a nivel nacional, ubicándose por detrás de Jalisco, Sonora y Quintana Roo.

Guanajuato ahora se sitúa por debajo de la media nacional en términos de victimización empresarial, pero permanece entre las entidades punteras donde las compañías identifican la inseguridad y la delincuencia como problemas de alto impacto. Los delitos principales señalados son el robo hormiga y el robo de mercancía en tránsito, siendo este último el que tiene mayor alcance sobre la estrategia de seguridad estatal actual.

Costos y Desafíos Futuros de Seguridad

La percepción de inseguridad entre las empresas disminuyó de 85.6% en 2023 a 78.5% en 2025, lo que indica que todavía ocho de cada diez establecimientos consideran inseguro al estado. A esto se suma que el costo promedio de la inseguridad se estimó en 46 mil 28 pesos, ligeramente superior a los 44 mil 560 pesos registrados a nivel nacional, evidenciando la carga económica continua.

Los datos de la ENVE muestran una mejoría importante en los indicadores de victimización, pero aún no logran modificar sustancialmente la preocupación empresarial. Desde la estrategia de seguridad planteada por Juan Mauro González Martínez, mejorar la percepción ciudadana es un objetivo central, algo en lo que por ahora hay poco margen para celebrar optimismo excesivo.