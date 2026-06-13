La zona de inestabilidad sobre el occidente del Golfo de México podría ingresar a tierra entre la noche de hoy y mañana del domingo, lo que provocaría lluvias y descargas eléctricas en la mayor parte de la vertiente oriental del país.

Prevén lluvias este sábado en Veracruz ; las más fuertes en zonas montañosas. En regiones serranas dominará frío durante la noche y madrugada. Una zona de inestabilidad sobre el occidente del Golfo de México, la cual continúa con baja probabilidad para su evolución a ciclón tropical, es posible ingrese a tierra entre la noche de hoy a mañana del domingo.

Este sistema, junto con el flujo de humedad proveniente de ambos océanos hacia el interior del territorio nacional, mantendrán el desarrollo de nublados con lluvias y descargas eléctricas sobre la mayor parte de la vertiente oriental del País, previéndose valores puntuales intensos (75 a 150 milímetros) en el sur tamaulipeco, cuenca del Pánuco, cuencas altas del Nautla, Misantla y Jamapa-Cotaxtla y sobre porciones medias y altas del Papaloapan, mientras que, en zonas altas del Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Actopan y La Antigua, las lluvias serán puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros). Para el resto de la región de pronóstico, se esperan posibles lluvias de 5.1 a 25 milímetros con eventos puntuales de 25 a 50 milímetros.

En Veracruz dominará viento de componente norte con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora. En áreas de tormenta pueden presentarse rachas mayores. Para este sábado, el ambiente diurno será cálido en planicies y costa de Veracruz, así como templado en la montaña. En porciones serranas de la región dominará un ambiente frío durante la noche y madrugada.

Temperaturas máximas para hoy: Tuxpan 32 °C, Martínez de la Torre 33 °C, Xalapa 24 °C, Veracruz 31 °C, Orizaba 24 °C, Catemaco 30 °C, Coatzacoalcos 33 °C





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