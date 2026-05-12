Prevención y vigilancia sanitaria ante casos de Hantavirus en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Las autoridades sanitarias activaron la vigilancia sanitaria en respuesta a la confirmación de casos de Hantavirus fuera de México. Sin embargo, no se ha reportado alarma en el estado. Las autoridades piden a la población mantener la calma y realizar acciones sencillas para prevenir emergencias sanitarias.

Guanajuato , Gto. - Frente a la confirmación de casos de Hantavirus fuera de México, como parte de las estrategias de prevención en Guanajuato se activó vigilancia sanitaria , sin embargo, ante la inexistencia de alarma en el estado, las autoridades piden a la población mantener la calma.

A través de un comunicado el Secretario de Salud de Guanajuato aseguró que hasta el momento los casos se han presentado en otros sitios, descartando alarma o emergencia para el estado actualmente. No obstante, frente al reporte de casos en otros países, en los 46 municipios del estado ya se cuenta con vigilancia epidemiológica y permanente. ¿Cómo prevenir casos de Hantavirus en Guanajuato?

Gabriel Cortés Alcalá señaló que el comportamiento del Hantavirus, si no es distinto al que normalmente se presenta, difícilmente se contagia entre personas, aunque hay una cepa en particular, conocida como la cepa andina, que se llega a transmitir entre personas, pero su contagio es muy bajo. Entonces, no hay que alarmarse, hay que mantener como Estado la vigilancia.

Es nuestro trabajo y lo estamos haciendo, no sólo para el hantavirus, sino para cualquier otra enfermedad de las emergentes o re-emergentes, apuntó. Internacional ¿Por qué los pasajeros con hantavirus deben cumplir cuarentena de 42 días?

Mientras que autoridades sanitarias confirman la vigilancia y monitoreo, la población puede realizar acciones sencillas para prevenir emergencias sanitarias como estar atentos a que los espacios como las casas estén limpios, y acudir al médico o a los centros de salud públicos del estado cuando se presente algún síntoma cualquiera que sea, y no se dé la automedicación. Así mismo, autoridades recomiendan mantener limpios patios y viviendas, evitar acumulación de basura, sellar espacios donde puedan ingresar roedores.

¿Cómo reconocer casos de hantavirus? Cortés Alcalá recordó que este es un virus que provoca una enfermedad grave transmitida a los humanos por contacto directo con las heces de los roedores infectados o al inhalar el virus presente en sus secreciones. Los síntomas del Hantavirus inician como una gripe fuerte (fiebre alta, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga) entre 1 y 8 semanas después de la exposición.

La enfermedad evoluciona rápidamente a problemas respiratorios graves (tos, dificultad respiratoria, edema pulmonar) que requieren hospitalización urgente en 24-48 horas. Sin casos registrados de Hantavirus en Guanajuato o México, autoridades recomiendan acudir a revisión médica al tener cualquier síntoma





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