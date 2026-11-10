Previsión del tiempo en Guanajuato para el 10 de noviembre: temperaturas y chubascos

Análisis detallado del clima en Guanajuato este 10 de noviembre. Temperaturas mínimas de 10°C y máximas de 28°C con cielos nublados. Datos por municipios y viento.

Este 10 de noviembre, el estado de Guanajuato se caracteriza por un ambiente fresco, especialmente durante las horas de la mañana y la noche. Los cielos permanecerán mayormente nublados a lo largo de la jornada, creando un escenario atmosférico estable para la población. Los residentes pueden esperar temperaturas mínimas que alcanzarán hasta 10°C y máximas que llegarán hasta 28°C durante la tarde en diversos municipios del estado.

Factores meteorológicos y condiciones generales

La situación actual en el estado está influenciada por la presencia de canales de baja presión en el interior del territorio nacional. Adicionalmente, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad desde los océanos contribuyen a estas condiciones atmosféricas. Debido a estos factores dinámicos, hay probabilidad de algunos intervalos de chubascos en el estado, aunque no se pronostican lluvias generalizadas en la mayoría de las zonas.

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Detalles por municipio y pronóstico específico

En una localidad no especificada con nombre propio en el texto fuente, se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 25°C. Las condiciones incluirán cielo nublado sin probabilidad de lluvias y ráfagas de viento de 14 km/h, lo que indica una jornada estable con ligeras brisas.

Otra zona reportada presenta un pronóstico con temperatura mínima de 11°C y máxima de 27°C. El cielo se mantendrá nublado y los vientos soplarán con ráfagas de 13 km/h, ofreciendo condiciones ligeramente más cálidas en comparación con la localidad anterior.

En un área diferente, se pronostica una temperatura mínima de 11°C con una máxima de 28°C. El cielo se describirá como medio nublado, sin probabilidad de lluvias, y las rachas de viento alcanzarán los 11 km/h, lo que sugiere una tarde cálida pero sin precipitaciones significativas.

Una región más experimentará una temperatura mínima esperada de 11°C y una máxima de 28°C. El cielo estará mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias, y las rachas de viento serán de 10 km/h, manteniendo la estabilidad atmosférica en esta zona específica del estado.

En otra ubicación, se anticipa una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 27°C. Con cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvias, las rachas de viento se situarán en 12 km/h, proporcionando un ambiente similar a otras áreas nubladas del estado.

Una zona adicional presenta una oscilación de temperatura entre los 10°C de mínima y los 24°C de máxima. El cielo permanecerá nublado sin probabilidad de lluvias, pero con rachas de viento más fuertes de 17 km/h, lo que podría hacer sentir el fresco más intenso en la tarde.

Finalmente, se pronostica para otra localidad una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 25°C. Con cielo nublado y sin probabilidad de lluvias, las rachas de viento serán de 21 km/h, siendo la más alta registrada en el conjunto de datos proporcionados para este día.

Panorama general del ambiente y viento

El panorama general del clima en Guanajuato este 10 de noviembre indica un ambiente fresco por la mañana. El viento oscilará entre 10 y 15 km/h, con rachas que pueden alcanzar entre 10 y 21 km/h dependiendo de la zona específica.

Impacto en la planificación diaria

Estas condiciones meteorológicas sugieren que los residentes deben prepararse para temperaturas variadas, usando ropa adecuada para el fresco matutino y para el calor moderado de la tarde. La posibilidad de chubascos intervalados implica que llevar un paraguas podría ser prudente, aunque la probabilidad de lluvia intensa parece baja en la mayoría de los reportes.

Noticias adicionales no relacionadas

Es importante notar que el texto fuente también menciona brevemente que Sheinbaum llama al Consejo del INE a atender demandas de trabajadores tras paro en Guanajuato y México. Esta información no está relacionada con el pronóstico del tiempo, pero es un dato presente en el material proporcionado.