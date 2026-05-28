Previsiones de viento y lluvias para el centro y noreste de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta por fuertes vientos y tolvaneras en 10 estados de México, mientras que en el centro del país se prevén lluvias y chubascos.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que entre el jueves 28 y el domingo 31 de mayo de 2026, la convergencia de diversos fenómenos meteorológicos como divergencia en altura, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y una línea seca ocasionará fuertes vientos, con posibles tolvaneras en 10 estados.

Las entidades donde se prevé la formación de tolvaneras son: Asimismo, el frente frío 51 en el noroeste del territorio nacional, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste de Estados Unidos y corrientes en chorro polar y subtropical, contribuirá a la formación de tolvaneras. ¿Cuáles son las previsiones de viento para los próximos 4 días?

Estas son las previsiones de viento para los próximos 4 días: Jueves 28 de mayo Viernes 29 de mayo Sábado 30 de mayo Domingo 31 de mayo Lluvias en el centro del país El SMN también informó que el jueves, un canal de baja presión, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos en estados del noreste, centro y occidente del territorio mexicano





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