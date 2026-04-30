PRI Busca Cancelar Registro de Morena por Vínculos con el Crimen Organizado

El PRI exige la cancelación del registro de Morena como partido político tras las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa y un senador de Morena, alegando vínculos con el crimen organizado y advirtiendo sobre posibles repercusiones en las negociaciones del T-MEC.

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) ha anunciado su intención de solicitar formalmente la cancelación del registro como partido político de Morena , basándose en las recientes acusaciones vertidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Alejandro Moreno, líder del PRI, ha calificado a Morena como un 'cartel del crimen organizado' y argumenta que su participación en las elecciones sería inaceptable debido a su presunta conexión con actividades ilícitas. Moreno enfatizó que Morena no cumple con los requisitos para ser considerado un partido político legítimo, sino que opera como una extensión de grupos criminales, lo que socava la integridad del proceso democrático.

La decisión del PRI se produce en un momento de creciente tensión entre el gobierno mexicano y Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la extradición de presuntos delincuentes. El PRI exige al gobierno federal que deje de lado cualquier estrategia dilatoria y cumpla con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, no solo para Rocha Moya y Inzunza, sino también para los otros nueve individuos implicados en los cargos de narcotráfico y colusión con el crimen organizado.

La postura del PRI es contundente: el gobierno mexicano debe priorizar la justicia y la cooperación internacional por encima de cualquier consideración política o de protección a sus aliados. Moreno criticó duramente la aparente inacción del gobierno federal, acusándolo de 'hacerse tontos y pericos' al negarse a extraditar a los acusados. Subrayó que la justicia se está buscando en Estados Unidos debido a la impunidad que prevalece en México.

La gravedad de la situación, según el PRI, trasciende las fronteras nacionales y amenaza la credibilidad de México en el escenario internacional. Además, el PRI advierte que la controversia generada por la solicitud de extradición de Rocha Moya y otros implicados podría tener repercusiones negativas en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que están programadas para comenzar formalmente a finales de mayo.

Moreno argumenta que es difícil negociar un acuerdo comercial justo y equitativo cuando el gobierno mexicano se niega a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. La negativa a extraditar a los acusados envía un mensaje de impunidad y falta de compromiso con el estado de derecho, lo que podría socavar la confianza de los socios comerciales de México.

El PRI considera que la credibilidad de México como socio comercial confiable está en juego y que el gobierno federal debe actuar con responsabilidad para evitar un daño mayor a la economía nacional. Moreno señaló que Estados Unidos cuenta con 60 días para presentar pruebas contundentes que respalden su solicitud de extradición, y anticipa que se presentarán 'toneladas de pruebas' que demuestren la culpabilidad de los acusados.

El PRI insta al gobierno mexicano a no obstaculizar el proceso de extradición y a permitir que la justicia siga su curso. La situación también ha generado reacciones dentro del propio gobierno mexicano. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, ha mantenido una conversación con el gobernador Rocha, expresándole su apoyo y asegurándole que no tiene nada que temer si no existen pruebas en su contra.

Esta declaración ha sido interpretada por la oposición como un intento de proteger a Rocha y de minimizar la gravedad de las acusaciones en su contra. El PRI, por su parte, considera que la postura de Sheinbaum es inaceptable y demuestra que Morena está dispuesto a defender a sus miembros, incluso si están involucrados en actividades ilícitas.

La solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, junto con la acusación de que Morena está vinculado al crimen organizado, ha desatado una crisis política en México. El PRI ha aprovechado esta oportunidad para atacar a Morena y para presentar su partido como una alternativa confiable y comprometida con el estado de derecho.

Sin embargo, la situación también plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico y la corrupción, y sobre la independencia del poder judicial. La respuesta del gobierno federal a la solicitud de extradición será crucial para determinar el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos, y para restaurar la confianza en las instituciones mexicanas.

La controversia también podría tener un impacto significativo en las elecciones presidenciales de 2024, ya que los votantes podrían verse influenciados por las acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado. El PRI ha prometido continuar presionando al gobierno federal para que cumpla con la solicitud de extradición y para que se investiguen a fondo las acusaciones contra Morena.

La cancelación del registro de Morena como partido político es solo una de las medidas que el PRI está dispuesto a tomar para combatir la corrupción y el crimen organizado. La situación es compleja y volátil, y es probable que continúe generando tensiones y controversias en los próximos meses. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para resolver esta crisis y para fortalecer el estado de derecho en México.

El caso también pone de relieve la necesidad de una mayor cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y de un compromiso firme con la justicia y la impunidad





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