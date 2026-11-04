PRI exige investigación sobre patrimonio de AMLO hijo y vínculos con Olán

Alejandro Moreno Cárdenas solicita una investigación independiente sobre los negocios y la fortuna de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, ha solicitado formalmente la apertura de una investigación independiente sobre los negocios, los vínculos personales y el origen de la fortuna de Andrés Manuel López Beltrán. Este llamado surge tras considerar que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador debería enfrentar consecuencias penales y permanecer en prisión preventiva, dada la gravedad de las acusaciones que pesan sobre su figura.

Investigación sobre patrimonio y vínculos con Olán

Alexandro Moreno Cárdenas cuestionó públicamente a través de sus redes sociales un video en el que López Beltrán intentaba deslindarse de su relación con el empresario Amílcar Olán. Este último ha sido señalado en diversas acusaciones relacionadas con presuntos negocios irregulares que afectan la transparencia financiera. El senador priista sostuvo firmemente que si la Fiscalía General de la República (FGR) actuara de manera autónoma y no estuviera sometida al Gobierno federal, López Beltrán tendría que enfrentar consecuencias penales por los señalamientos en su contra.

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El líder del PRI acusó al hijo del expresidente de presunto tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y vínculos con actividades ilegales. Además, cuestionó profundamente su relación con Olán y los negocios en los que también ha sido mencionado su hermano, Gonzalo López Beltrán, conocido popularmente como Bobby. Moreno insistió en que López Beltrán debe aclarar el origen de su patrimonio y sus relaciones empresariales, en lugar de limitarse a deslindarse de las personas con las que ha sido relacionado.

Acusaciones sobre el Tren Interoceánico

Entre los señalamientos más graves, Moreno hizo referencia a la presunta venta de balastro de mala calidad para el Tren Interoceánico. Este asunto fue vinculado directamente con el descarrilamiento ocurrido en esa infraestructura, que dejó un saldo trágico de 14 personas fallecidas. El dirigente priista argumentó que estas filtraciones, testimonios y videos difundidos hasta ahora ameritan explicaciones públicas por parte del Gobierno de Morena.

Protección política y falta de autonomía judicial

Alejandro Moreno Cárdenas acusó al Gobierno de Morena de brindar protección política a los hijos del expresidente López Obrador, lo que impide una justicia imparcial. Las declaraciones forman parte de los señalamientos políticos continuos contra la familia del exmandatario. Es importante destacar que el comunicado del PRI no presenta resoluciones judiciales que acrediten las acusaciones, manteniéndose estas como denuncias políticas de alto perfil.