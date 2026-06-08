PRI mantiene ventaja en Coahuila con 80% de actas computadas

Con el 80% de actas computadas, el PRI lidera en Coahuila con 55.21% de votos, seguido de Morena-PT con 25.9% y PAN con 5.89%. El PRI perfila triunfo en los 16 distritos.

Con el 80% de las actas computadas, el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) mantiene una ventaja significativa en las elecciones para renovar el Congreso del estado de Coahuila .

Según los datos preliminares, el PRI ha obtenido el 55.21% de los votos, lo que le perfila un triunfo en los 16 distritos electorales de la entidad. La coalición conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT) se ubica en segundo lugar con el 25.9% de los sufragios, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) se posiciona como la tercera fuerza política con el 5.89%.

En contraste, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que hace tres años formó parte de la alianza ganadora a la gubernatura junto con el PRI, sufrió un desplome significativo al obtener apenas el 2.16% de los votos. Otros partidos como Movimiento Ciudadano (2.03%) y el Partido Verde Ecologista de México (2.56%) también figuran entre los grandes perdedores de esta contienda electoral.

Al celebrar con la militancia en Coahuila el triunfo en las elecciones, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que la ciudadanía envió un mensaje claro que se escucha en todo México: solo el PRI puede sacar al país adelante. Moreno Cárdenas afirmó que el país empieza a marcar un nuevo rumbo, y criticó duramente a Morena por sus denuncias de presunta compra y coacción del voto en favor del PRI.

El dirigente priista sostuvo que el partido guinda no tiene vergüenza ni argumentos para plantear la anulación de los resultados. Además, destacó que la victoria en Coahuila es un reflejo del respaldo ciudadano a las políticas y candidatos del PRI, y prometió trabajar por el desarrollo del estado y del país. Estos comicios estatales han sido seguidos de cerca a nivel nacional, ya que se consideran un termómetro del clima político de cara a las elecciones federales de 2024.

La contienda en Coahuila ha estado marcada por acusaciones de irregularidades y una intensa campaña por parte de todos los partidos. Aunque Morena ha denunciado prácticas como la compra de votos, las autoridades electorales no han emitido sanciones hasta el momento. El PRI, por su parte, ha capitalizado su arraigo histórico en la región, mientras que la coalición Morena-PT busca consolidar su presencia en el norte del país.

Con el 80% de las actas computadas, la tendencia parece favorable al PRI, aunque los resultados oficiales se darán a conocer en los próximos días por el Instituto Electoral de Coahuila. La jornada electoral transcurrió en general en calma, con una participación ciudadana moderada y sin incidentes mayores que afectaran el desarrollo de los comicios.

Analistas políticos consideran que este resultado podría fortalecer la posición del PRI en el escenario nacional y enviar una señal de advertencia a Morena de cara a los próximos procesos electorales





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